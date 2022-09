Chloe Grace Moretz reflète comment le mème “Family Guy” l’a rendue “super consciente”

La récente interview de Chloe Grace Moretz a servi de rappel opportun sur le pouvoir destructeur des médias sociaux, s’ils ne sont pas utilisés de la bonne manière. Faisant allusion aux mèmes “horribles” qui comparaient son corps à un personnage de “Family Guy”, l’actrice primée a révélé que cela avait nui à sa santé mentale et lui avait laissé de graves problèmes d’image corporelle, a rapporté le magazine VARIETY. Grace Moretz a également mentionné qu’elle était devenue une “recluse” après que sa dysmorphie corporelle ait été encouragée par les mèmes basés sur le personnage de l’émission de télévision animée.

Le mème viral, qui a circulé sur presque toutes les plateformes de médias sociaux, s’est moqué du corps de l’actrice. Le mème est né après qu’un photographe a pris une photo de Moretz, 25 ans, qui entrait dans un hôtel avec une boîte à pizza assez grande. Dans son interview avec le magazine Hunger, l’actrice a révélé que même si elle n’avait jamais discuté publiquement des cas des mèmes, il y avait un mème qui l’avait vraiment affectée.

Elle a poursuivi en expliquant: “En fait, je n’en ai jamais vraiment parlé, mais il y a un mème qui m’a vraiment touché, celui de moi entrant dans un hôtel avec une boîte à pizza à la main. Et cette photo a été transformée en un personnage de “Family Guy” avec de longues jambes et un torse court, et c’était l’un des mèmes les plus répandus à l’époque. Puis est venu l’assaut de mèmes horribles qui ont commencé à m’être envoyés à propos de mon corps », a déclaré Grace Moretz.

La jeune actrice a également révélé que l’assaut régulier des mèmes l’affaiblissait et la laissait avec des doutes profondément enracinés sur son corps. Elle a dit que cela la faisait se sentir super gênée. Elle a en outre mentionné que les gens autour d’elle trouvaient également le mème drôle, ce qui la blessait encore plus. Chloé a dit qu’elle avait l’impression que son “corps était utilisé comme une blague” et que la propagation des mèmes était hors de son contrôle. Elle a ajouté : “Et à ce jour, quand je vois ce mème, c’est quelque chose de très difficile à surmonter pour moi.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici