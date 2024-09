Chloe Fineman parle de la mégalopole de Francis Ford Coppola, dans le rôle de la petite-fille de Jon Voight

Brandon Schreur, rédacteur en chef de l’actualité cinématographique de ComingSoon, s’est entretenu avec Chloé Fineman à propos de jouer dans Francis Ford CoppolaC’est la mégalopole. Fineman a expliqué comment son travail sur Saturday Night Live a influencé sa performance, en incarnant la petite-fille de Jon Voight dans le filmet plus encore.

« La ville de la Nouvelle Rome doit changer, provoquant un conflit entre Cesar Catilina (Adam Driver), un artiste de génie qui cherche à se lancer dans un avenir utopique et idéaliste, et son opposant, le maire Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), qui reste attaché à une statu quo régressif, perpétuant l’avidité, les intérêts particuliers et la guerre partisane », lit-on dans le synopsis officiel. « Tiraillée entre eux se trouve la mondaine Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la fille du maire, dont l’amour pour César a divisé sa loyauté, la forçant à découvrir ce qu’elle croit vraiment que l’humanité mérite. »

Megalopolis ouvre dans les cinémas des États-Unis le 27 septembre 2024, depuis Lionsgate.

Brandon Schreur : Juste pour commencer, pouvez-vous me parler un peu de la façon dont tout cela s’est déroulé ? Je sais que vous êtes sur SNL depuis 2019 et que vous avez joué dans certains films comme Babylon de Damien Chazelle et que vous avez exprimé un personnage dans Despicable Me 4. Ensuite, vous recevez un appel de Francis Ford Coppola, qui est sans doute l’un des plus grands réalisateurs. jamais, et il dit qu’il veut que tu joues dans son prochain film. Que se passe-t-il dans votre esprit à ce moment-là ?

Chloé Fineman : Je me souviens avoir reçu un appel du genre : « Francis veut vous rencontrer. » Et je me suis dit : « Comment diable Francis Ford Coppola sait-il qui je suis ? » C’était ma première question. Puis j’ai découvert que cela s’était produit de la manière la plus inattendue et la plus non conventionnelle. Il m’a vu faire une lecture en direct. C’est devenu plus tard une émission sur Amazon, mais elle s’appelait The Wake. C’était comme The Wake of 2020. C’était une performance, une performance d’une nuit avec Ayo Edebiri, Patti Harrison et Stacy Osei-Kuffour. C’était avant The Bear et tout ça.

Francis se trouvait justement dans le public. Et, Dieu merci, je n’avais aucune idée du moment où je jouais. Quelques années plus tard, il m’a dit : « Je t’ai vu dans ce truc et j’ai pensé que tu serais génial pour mon film. »

Le plus étrange, c’est que ce que je faisais, c’était Melania et Ivanka Trump qui se parlaient. Je suppose que quelque chose a déclenché une idée dans sa tête, et c’était tout.

Bien sûr. C’est tellement intéressant. C’est fou comment c’est arrivé.

C’est vraiment comme si on ne savait jamais qui est là [during a live performance]on ne sait jamais qui regarde. C’était comme un parfait exemple.

Oh, certainement. Je suis aussi un peu curieux, votre passage dans le monde de la comédie et dans Saturday Night Live a-t-il influencé ou impacté votre performance ?

Ouais. Je suis allé à NYU, j’ai étudié à Stella Adler. J’étais un étudiant très sérieux en théâtre et je voulais devenir un acteur dramatique très sérieux. Je pensais faire des films indépendants et, par exemple, Tchekhov. C’est ce que j’ai toujours voulu faire et j’espère pouvoir y revenir. C’est comme un film indépendant très sophistiqué, donc je suis heureux que mes objectifs soient toujours atteints.

Mais je pense que SNL et en entrant dans le monde de la comédie, vous prenez le travail au sérieux mais vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Chez SNL, nous plaisantons toujours les uns avec les autres. On rit, on discute, et il y a un vrai côté ludique hors champ. Je suis entré dans ce film évidemment très intimidé, mais c’était très intéressant. Le premier jour, Shia en avait fini avec ses AirPod et il sautait de haut en bas tout en préparant son personnage. J’avais plutôt envie de plaisanter et de parler. Plus tard dans la journée, nous avons commencé à plaisanter et nous nous sommes vraiment liés de cette façon. Francis a vraiment abordé le film comme un groupe d’acteurs déchaînés et nous avons dû faire beaucoup d’improvisation. Mon expérience consistait vraiment à côtoyer ces acteurs incroyables, à apprendre à les connaître, à poser des questions et à parler de la vie. Je pense que SNL m’a appris ça. On apprend vraiment à interagir avec les gens. Ce qui est un peu étrange, mais c’est vraiment un ensemble de compétences importantes, surtout avec les stars de cinéma.

J’ai eu de la chance car Adam a hébergé [SNL] deux fois depuis que je suis dans la série. Il était aussi dans White Noise avec moi. Vous apprenez à exister avec une personne célèbre, ce qui, à mon avis, constitue un ensemble de compétences importantes et c’est une chose effrayante à faire.

Oh, bien sûr. C’est un ensemble de compétences sous-estimées. Les gens ne réalisent pas que cela peut être difficile.

Comment pouvez-vous être normal avec votre héros ? Peut-être que je ne suis pas doué pour ça. Je suis sûr que je suis super bizarre et si jamais je voyais des images de moi en train de parler à ces gens, je serais humilié. Mais je pense que cela a été utile.

Non, j’en suis sûr, définitivement. Une chose que je trouve si intéressante à propos de ce film, c’est que j’en ai tellement entendu parler au cours des deux derniers mois et pourtant, en y arrivant, j’ai l’impression de ne savoir aucune idée à quoi m’attendre. Cela semble tellement imaginatif et si original. Vous souvenez-vous de ce que c’était de lire le scénario pour la première fois ? Aviez-vous une idée de ce à quoi allait ressembler ce film une fois terminé ? Ou deviez-vous simplement croire que Francis Ford Coppola et tout le monde savaient ce qu’ils faisaient et espéraient le meilleur ?

Je pense que, quand je l’ai lu, une grande partie de la langue a une Rome antique – cela me semblait très shakespearien, et je pense que cela m’a vraiment excité. J’ai fait beaucoup de Shakespeare à l’époque et j’ai hâte de le refaire. C’était un peu comme une pièce expérimentale de Shakespeare, c’est un peu comme ça que je l’ai vu. Je suis en quelque sorte descendu dans un terrier de lapin en essayant de chercher des films qui existent de cette façon. Je me suis retrouvé à regarder Caligula. Je ne sais pas si je le recommande.

Intéressant. De manière générale, pouvez-vous me parler un peu du personnage que vous incarnez dans ce film et de ce que les gens peuvent s’attendre à voir de votre part ici ?

Je joue Clodia Pulcher. Mon frère est Shia LaBeouf, qui est Clodio Pulcher. J’ai deux sœurs et nous nous appelons les Claudettes. Nous sommes les petits-enfants riches, sauvages et rebelles de Jon Voight dans le film. Je suppose que vous pouvez en quelque sorte faire un parallèle: Jon Voight est une sorte de type trumpien et nous sommes les enfants de Trump, mais peut-être s’ils étaient romains et encore plus sauvages et fous. Limousines et cocaïne. Francis nous l’a expliqué en tant que trustafarians, un mot que je n’avais jamais entendu, mais c’est comme un certain type d’enfant de fonds fiduciaires qui a tellement d’argent qu’il est sauvage, libre d’esprit et fêtard. C’est ce que nous sommes.

Dans le film, je suis aussi la meilleure amie de Nathalie Emmanuel. Peut-être que nous avons une sorte de relation intime, mais nous sommes aussi amis parce que c’est Rome et je suppose que tu t’embrasses avec ta petite amie. Vous vous embrassez en quelque sorte avec tout le monde. Embrasse ton frère, embrasse ton meilleur ami, peu importe, c’est Rome. [Emmanuel] c’est en quelque sorte une sorte de répulsion à vouloir faire partie de moi et de mes frères et sœurs sauvages, mais elle est aussi la fille du maire et elle tombe amoureuse d’Adam Driver. Il y a une sorte de question de loyauté en jeu chez nous. À qui est-elle fidèle ?

Cela semble tellement intéressant. J’ai juste hâte de voir ce film, il a l’air tellement grand, épique et cool. Nous avons parlé un peu du casting mais il y a tellement de monde ici. Outre certains de ceux que nous avons mentionnés et vous-même, nous avons Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza et Kathryn Hunter. Tellement. Qu’est-ce que ça fait de travailler avec un ensemble aussi énorme, surtout avec un groupe dans lequel vous vous améliorez beaucoup ? Est-ce difficile de suivre le rythme ?

Ce casting est constitué de personnes que j’ai vraiment aimées toute ma vie, d’une manière vraiment pure et sans mélange. Vous avez mentionné Kathryn Hunter ; sa performance en tant que sorcières dans Macbeth est peut-être l’une de mes choses préférées. C’était vraiment cool d’être avec des gens que j’aime authentiquement depuis si longtemps. Surtout chiite. Et surtout Aubrey. Aubrey et moi nous connaissons un peu. Il y a un grand moment de « pince-moi », mais c’est aussi quelque chose de vraiment beau où vous pouvez être avec la chose et les gens que vous aimez si profondément. Ils sont cool et ils vous encadrent. Je voulais juste l’absorber comme une éponge.

J’ai adoré jouer toute ma vie et j’aime vraiment les acteurs. Je pense qu’une partie de mon rôle dans SNL consiste à imiter des acteurs parce que je les aime tellement. Observer comment les gens travaillent et exercent leur métier, il n’y a rien de tel.

Je suis sûr que c’était génial d’en faire partie. Cela m’amène directement à ce que j’allais vous demander ensuite. Vous venez de faire ce film avec l’un des plus grands réalisateurs de tous les temps, avec un milliard d’acteurs différents super célèbres et tout. Je suis sûr qu’il y a un million de personnes qui donneraient un bras et une jambe pour travailler avec Francis Ford Coppola, alors je me demande si, maintenant que vous avez fait cela, vous avez une liste de choses à faire. des réalisateurs avec lesquels vous souhaitez travailler maintenant ?

Je veux dire, tous, vraiment. Je meurs d’envie de travailler avec Ethan Hawke. C’est une grande liste de choses à faire. Je pense que New York engendre ces vrais artistes. C’est tout ce avec quoi je veux vraiment travailler. Ces artistes extraordinaires. S’ils veulent un jour que quelqu’un crée un personnage avec eux, je suis cette personne. C’est définitivement comme une longue liste que j’ai écrite quelque part en secret.

Et pour faire du théâtre, je trouve intéressant que tout le monde fasse ce film – pour moi, cela ressemblait vraiment à une pièce expérimentale. En quelques mois, Aubrey tournait Danny and the Deep Blue Sea. Shia jouait une pièce de David Mamet à Los Angeles. Adam vient d’annoncer qu’il serait à Broadway. J’ai vraiment envie de me lancer dans le théâtre. Je fais un petit truc à Broadway cet hiver, genre un truc de deux semaines. Mais me lancer vraiment dans un grand rôle à Broadway serait le rêve.

