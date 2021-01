Chloe Ferry dit qu’elle espère devenir multimillionnaire dans sa recherche de « The One » – et qu’elle adorerait avoir 10 bébés avec lui.

La star de Geordie Shore, 25 ans, se dit fière de la façon dont elle a bâti sa propre fortune à partir de rien.

Mais quand il s’agit de se marier, elle adorerait trouver un homme encore plus riche qu’elle ne l’est, car elle ne veut pas être celle qui met constamment la main dans sa poche.

La télé-réalité, qui apparaît dans la nouvelle série de Celebs Go Dating, a déclaré au Sun: « Je me suis construit à partir de rien, et j’en suis fier. Je fais du bien pour moi, et je ne le fais pas. t veux avoir à payer constamment… Qui le ferait?







(Image: chloegshore1 / Instagram)



« Ce serait bien d’avoir un multimillionnaire, ne vous méprenez pas. Ce serait bien. Ce serait génial, en fait. Mais je veux juste quelqu’un qui réussit dans son propre droit et motivé. »

Chloé, qui dit qu’elle est « en mission pour trouver un mari », a de grands projets pour son avenir.

Elle a avoué: « Mon plan de 10 ans est que je veux avoir 10 enfants. Je veux avoir beaucoup d’enfants. Je veux la plus grande famille, je veux vivre dans une ferme avec des poulets et des trucs comme ça, je veux une autruche! Je sais que cela ressemble à une grande famille mais c’est ce que je veux. Ma famille est tout pour moi. «







(Image: chloegshore1 / Instagram)









Chloé, qui participe à l’émission de rencontres E4 pour la deuxième fois, a été laissée «brisée» par la négativité des médias sociaux, a déclaré l’expert de l’émission, Anna Williamson.

Elle a déclaré au Mirror: « Chloé était vraiment géniale en fait, parce que nous avons fait la série virtuelle – ce qui a été adorable – mais c’était une série courte et évidemment nous n’avions pas la possibilité de voir et de voir celle-là. travailler avec elle en face-à-face, mais nous l’avons fait ici.

« Alors, Chloé est entrée dans le manoir en se sentant assez brisée, en fait, avec la chaleur qu’elle prend sur les médias sociaux. Elle porte énormément de négativité autour de laquelle elle est jetée.







(Image: Instagram)



« Nous avons donc fait énormément de travail sur ce sujet et sur l’estime de soi avec Chloé, qui a ensuite exploité massivement sa vie amoureuse et ses relations. »

Au cours de son séjour dans le manoir Celebs Go Dating, Chloé a noué une amitié improbable avec Wayne Lineker, 58 ans, qui a plaisanté en disant que c’était dommage qu’il ne soit pas autorisé à sortir avec les autres célébrités alors qu’il partageait une photo de lui et de Chloé.