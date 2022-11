Chloe Ferry se sépare de nouveau de son petit ami Johnny – après l’avoir accusé d’avoir envoyé des messages à des filles dans son dos

CHLOE Ferry s’est à nouveau séparée de son petit ami Johnny Wilbo après l’avoir précédemment accusé d’avoir envoyé des messages à d’autres femmes.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé des clichés exclusifs de Chloé, 27 ans, et Johnny, 25 ans, faisant la fête ensemble après leur séparation initiale en septembre.

Instagram

Chloé et Johnny ont de nouveau rompu[/caption] Instagram

Le Geordie Shore a initialement expulsé Johnny en septembre[/caption]

Ils se sont remis ensemble des semaines plus tard, mais il a été rapporté que la star de Geordie Shore, Chloé, avait déjà rappelé le temps passé.

Une source a déclaré à MailOnline: “Chloé et Johnny ont malheureusement mis fin à leur relation mais continueront à rester de bons amis.

“Chloé est dégoûtée que ça n’ait pas marché mais sait que c’est la bonne décision pour eux deux.

“À l’approche de Noël, Chloé prévoit maintenant de s’entourer de sa famille et de ses amis pendant la période des fêtes comme une distraction bienvenue et de se concentrer sur ses affaires.”

En savoir plus sur Chloé Ferry CHOSE DE RIVE Chloe Ferry déborde presque de son corset lors d’une soirée avec son petit ami on / off FERRY NICE Chloe Ferry se déshabille en bikini dans un message énigmatique “bébé” après avoir retrouvé son ex

En septembre, The Sun a révélé en exclusivité que Chloé avait expulsé Johnny de son immense manoir et supprimé toute trace de lui sur les réseaux sociaux.

Un initié à l’époque a déclaré: “Les choses allaient très bien avec Johnny mais tout a commencé à s’effondrer cet été et cela a atteint son paroxysme la semaine dernière.

«Il y a eu de très grosses disputes et beaucoup de bouleversements tout au long. Chloé parlera de ce qui s’est passé quand elle sera prête, mais elle est déjà en train de se relever et de passer outre.

Maintenant que Chloé est à nouveau célibataire, peut-être qu’elle pourrait raviver les choses avec son ex-petit ami, je suis une célébrité Owen Warner.





Elle nous a récemment dit : « Je n’ai pas un seul mauvais mot à dire sur lui. C’est un mec top et un sur un million. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui.”

Cependant, ils l’ont appelé un jour après six mois. Chloé a déclaré: “J’aurais aimé que ça marche. Mais nous avions des carrières totalement différentes et voulions emprunter des voies différentes.