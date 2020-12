La télé-réalité peut conduire à l’éclosion des amitiés les plus improbables.

Et d’après les regards des médias sociaux de la star de Geordie Shore, Chloe Ferry, elle s’est rapprochée de ses camarades à la recherche de l’espoir amoureux Wayne Lineker, 58 ans, alors qu’ils filment tous les deux Celebs Go Dating de Channel 4.

Dans des clichés et une courte vidéo publiée vendredi sur son compte Snapchat et Instagram Stories, la bombe améliorée chirurgicalement se rapproche du frère de l’ancien footballeur professionnel Gary Lineker.

Le magnat du club d’Ibiza Wayne – vêtu d’une casquette de baseball noire et d’un t-shirt – enroule son bras autour de la personnalité de MTV dans le clip et il penche sa tête contre son épaule alors qu’ils montrent tous les deux leurs placages blancs brillants en souriant.

Le duo semble être au manoir Celebs Go Dating dans les clips et semble être à mi-chemin de leurs horaires de tournage, car des microphones peuvent être vus sur eux.

Également dans la programmation cette année, le finaliste de Strictly Come Dancing Karim Zeroual, Hollyoaks et La star de Coronation Street Kimberly Hart-Simpson, Sophie Hermann de Made In Chelsea, le DJ Tom Zanetti et Curtis Pritchard de Love Island.

Auparavant, l’émission mettait en vedette les stars qui se présentaient pour leurs rendez-vous et se rendaient à l’agence où elles ont consulté des experts.

Mais cette année, les stars vivront ensemble en raison de la pandémie de coronavirus.

« Pour la toute première fois, les célébrités et leurs matchs potentiels se coucheront tous ensemble dans un manoir très somptueux.

« Il y aura des rendez-vous, des boissons et des drames, et surtout, il n’y aura nulle part où se cacher! »

Ils vivront sous le même toit qu’un groupe de matchs potentiels qui seront envoyés à des dates avec les stars.

L’émission taquine: «La proximité mènera-t-elle à des couples engagés ou à une rivalité amoureuse?

« Si nos célébrités se retrouvent dans des liaisons illicites, elles ne resteront certainement pas secrètes longtemps! »

Les experts Paul C Brunson et Anna Williamson reviennent pour la nouvelle série avec Tom Read Wilson.

