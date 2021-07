Chloe Ferry révèle une ÉNORME piscine intérieure qu’elle construit dans sa «maison de rêve» à Newcastle

CHLOE Ferry a révélé l’immense piscine intérieure qu’elle construit dans son manoir de Newcastle.

La star de télé-réalité n’épargne aucune dépense pour aménager sa «maison de rêve» – et a taquiné les fans avec le dernier ajout.

Chloe Ferry a révélé qu’elle construisait une immense piscine intérieure dans son manoir de Newcastle[/caption]

La star de Geordie Shore a obtenu les clés de son carnet de 1 million de livres sterling plus tôt ce mois-ci[/caption]

Partageant une maquette numérique de la piscine intérieure sur ses histoires Instagram, elle l’a taguée avec le lien vers son nouveau compte ‘@chloe_manor_’.

L’espace est destiné à être transformé avec une piscine au centre de la pièce, avec des portes coulissantes sur toute la longueur pour laisser entrer la lumière.

Et une fois équipé de chaises longues, ce sera l’endroit idéal pour que la favorite de Geordie Shore invite ses amis et sa famille à se rafraîchir.

Le manoir de 1 million de livres sterling de Chloé dispose actuellement d’une impressionnante salle de jeux, d’une immense cuisine et d’un salon et d’un grand jardin.

Elle a fait une visite à l’intérieur du somptueux pad plus tôt ce mois-ci après qu’on lui ait finalement remis les clés après une longue attente de trois mois.

PARFAIT POUR LES AMIS ET LA FAMILLE

Un escalier central domine l’entrée, avec un puits de lumière assurant la luminosité de l’espace en tout temps.

Il y a plusieurs baignoires autoportantes et une douche à l’italienne, tandis que la finition minimaliste permet à Chloé de mettre son empreinte sur l’endroit.

Plus tôt ce mois-ci, elle a célébré avec un verre de vin blanc après l’acceptation de sa demande de prêt hypothécaire.

Elle a trouvé la somptueuse propriété en mars et attend patiemment la fin de la vente.

Histoire à succès de la télé-réalité, Chloé – qui aurait gagné une fortune de 1 million de livres sterling depuis qu’elle est devenue célèbre dans l’émission MTV en 2015 – possède déjà un certain nombre d’entreprises.





Elle est la fondatrice de sa propre marque de maquillage Chloe Ferry Cosmetics, de la marque de maison et de mode Ferry Homely et de son propre salon de beauté CM House of Aesthetics.

Et ce mois-ci, elle a lancé sa propre marque de vêtements appelée Chloe Ferry Clothing.

La sélection impressionnante d’entreprises de Chloé n’est pas la seule chose qui augmente son compte bancaire chaque mois.

La star a également divers partenariats avec des marques, des apparitions à la télé, des publications rémunérées et des collaborations qui contribuent à ses énormes revenus.

En plus de jouer à la télévision, Chloé est propriétaire de plusieurs entreprises prospères[/caption]

Chloé a décrit le manoir comme sa « maison de rêve »[/caption]