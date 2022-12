Chloe Ferry révèle la raison déchirante pour laquelle elle a interdit les cadeaux de Noël à sa famille

CHLOE Ferry a révélé la raison déchirante pour laquelle elle a interdit à sa famille de lui offrir des cadeaux ce Noël.

La jeune femme de 27 ans, qui est devenue célèbre sur Geordie Shore de MTV en 2015, a vraiment hâte de célébrer plus tard cette semaine avec ses proches.

Chloe Ferry a dévoilé ce qu'elle a demandé pour Noël cette année

Chloé passera le jour de Noël chez sa mère Liz

Dans une interview exclusive avec The Sun, la star de télé-réalité s’est ouverte sur ce qu’elle fera ce dimanche.

Une chose dont Chloé ne se soucie pas, ce sont les choses matérialistes.

Lorsqu’on lui a demandé si elle réduisait les cadeaux de Noël cette année, Chloé a répondu: “Nous avons en fait dit cette année comme si nous n’allions pas en avoir… comme évidemment j’ai tous les enfants et tout ça… nous allons pour offrir des cadeaux aux enfants.

“Mais comme je l’ai dit, ‘maman, honnêtement, économise ton argent, tu n’as besoin de rien’.

“Quand tu arrives à ce genre d’âge tu ne veux rien, je ne suis pas dérangé à part moi, maman garde l’argent.

«Alors j’ai dit écoutez, si je recevais juste une boîte de chocolats ou une bougie à Noël, je serais heureux. Je serai si heureux.

Bien que la jeune fille Geordie possède un magnifique manoir de 1,1 million de livres sterling, elle n’organisera pas de dîner de Noël.

“Ma maison est en train d’être rénovée à la minute. Je construis une extension à l’arrière », nous a-t-elle dit.

Chloé a ajouté : « Je ne veux pas avoir tout le monde à la maison quand il y a des échafaudages. C’est dangereux. Il y a beaucoup d’enfants dans la famille, donc nous ne pouvons pas avoir ça.

La famille avait prévu de louer une grande maison pour passer du temps ensemble, mais a dû annuler à la dernière minute.

“Nous allons juste l’avoir chez ma mère cette année”, nous a dit Chloé.

“Nous sommes comme un vrai dîner de Noël anglais traditionnel, toutes les entrées – des cocktails de crevettes et tout comme ça”, a-t-elle déclaré.

Cependant Chloé tient à accueillir l’année prochaine lorsque les travaux seront terminés.

Cela vient après que The Sun a révélé en exclusivité que Chloé et son ex Johnny Wilbo se sont finalement séparés pour de bon.

Des initiés ont raconté au Sun comment Johnny essayait désespérément de reconquérir Chloé en octobre après qu’elle l’ait largué pour avoir envoyé des messages à d’autres femmes.

La beauté a confirmé qu’ils s’étaient séparés.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils passeraient Noël ensemble, elle a répondu qu’ils ne le seraient “certainement pas”.

Chloé a hâte d'accueillir Noël l'année prochaine