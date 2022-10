Chloe Ferry, nouvellement célibataire, montre à son ex ce qu’il manque dans un équipement d’entraînement moulant à Newcastle

NOUVELLE CÉLIBATAIRE Chloe Ferry a montré ses célèbres courbes dans une tenue d’entraînement moulante.

La star de Geordie Shore, 27 ans, avait l’air sensationnelle dans une paire de leggings rouges moulants et un haut court de sport noir.

La favorite de Geordie Shore a exposé ses célèbres courbes

@ _johnnywilbo/Instagram

Chloé s’est séparée de son petit ami Johnny Wilbo le mois dernier[/caption]

La favorite de la télévision a montré sa perte de poids alors qu’elle était photographiée en train de quitter le gymnase de Newcastle vendredi.

Elle portait ses tresses blondes en une queue de cheval haute et élégante et gardait sa palette de maquillage neutre.

La star de télé-réalité a fait un grand sourire alors qu’elle sortait du centre de fitness.

Glamour dans sa tenue sportive, elle a complété son look avec une paire de lunettes de soleil et des baskets blanches.

La star de télé-réalité a fièrement montré ses fesses gaies alors qu’elle se promenait dans le parking.

Le mois dernier, Chloé a confirmé que les choses étaient finies avec son petit ami Johnny Wilbo après avoir reçu de nombreux rapports selon lesquels il envoyait des messages à d’autres femmes, ce qui était le clou dans le cercueil après des mois de tourments.

Elle a dit à ses abonnés : “Comme vous le savez peut-être tous, il y a des rumeurs selon lesquelles mon partenaire Johnny envoie des messages à de nombreuses filles à mon insu.

“Ces rumeurs sont vraies et Johnny n’est plus mon partenaire, mais est maintenant mon ex-partenaire.





“Il se passe beaucoup de choses dans ma vie avant cette blessure supplémentaire, alors s’il vous plaît, puis-je vous demander à tous de ne plus me donner d’informations.

« Un message à une fille me suffit et je ne souhaite plus rien voir. Je dirai merci à vous tous pour les messages et le soutien continu de chacun.

La star a quitté son manoir de 1,1 million de livres sterling et est de retour chez sa mère.

Elle loue l’énorme gaffe pour 7 000 £ par mois après sa séparation de son petit ami Johnny Wilbo.

Un initié a déclaré: “Chloé est de retour chez sa mère pendant qu’elle loue sa maison.

“L’endroit est beaucoup trop grand pour elle seule et il contient beaucoup de souvenirs avec Johnny, alors elle voulait faire une pause après la séparation.

“Elle gagne beaucoup d’argent avec le manoir et c’était vraiment agréable d’être de retour avec sa mère après tout ce qui s’est passé et leur énorme brouille.”

Chloé a commencé à sortir avec Johnny en octobre de l’année dernière et a dit vouloir l’épouser et fonder une famille.

Plus tôt cette année, il a montré sa dévotion à Chloé en se faisant tatouer son nom sur son cou en arabe.

Chloé a quitté son manoir de 1,1 million de livres sterling et vit avec sa mère

Chloé a déclaré avoir reçu de nombreux rapports selon lesquels il envoyait des messages à d'autres femmes