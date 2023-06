Chloe Ferry grésille en petit bikini rose alors qu’elle admire ses courbes dans sa loge

CHLOE Ferry s’est assurée qu’elle était prête pour l’été en montrant sa silhouette soignée dans un bikini rose maigre.

La beauté de Geordie Shore, 27 ans, a exposé son physique tonique dans un maillot de bain de créateur Gucci.

Présentant ses fesses et son décolleté couleur pêche, Chloé a posé pour une série de clichés fumants depuis sa loge.

La fille de Newcastle a ravi ses fans alors qu’elle présentait un étalage sensuel dans l’ensemble rose barbe à papa.

Elle a également offert aux fans un aperçu de son propre dressing, décoré de rails de talons aiguilles et de vêtements de créateurs.

Il y a quelques jours à peine, les fans ont défendu Chloé après qu’elle ait montré son vrai corps, y compris ses cicatrices chirurgicales.

La star de Geordie Shore avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait en un maigre bikini rouge pour une vidéo Instagram grésillante.

Son deux-pièces époustouflant a semblé révéler des cicatrices sous ses seins suite à deux chirurgies d’implantation précédentes.

Affichant ses courbes dans le clip au ralenti, Chloé a encadré son visage avec des nuances surdimensionnées.

Ses fans n’ont pas tardé à faire l’éloge de son dernier message, avec une écriture, « Votre corps est fou » et « Rock it beautiful ».

Quelqu’un d’autre a écrit: « Tu es une déesse absolument magnifique », avec un quatrième ajoutant, « Magnifique ».

Cela survient après que la propriétaire du salon a été avertie de ses procédures cosmétiques après avoir suscité des inquiétudes lors d’une récente escapade.

Certains de ses followers ont même fait part de leurs inquiétudes, l’un d’entre eux déclarant : « J’espère que vos implants mammaires vont bien comme ils sont, quelque chose ne va pas. »

Ils ont poursuivi en disant: « Allez vous assurer que vos implants sont beaux. »

La star a déjà été ouverte sur ses 50 000 £ de chirurgie esthétique, qui comprenaient trois opérations de nez, un remplissage des lèvres, des joues et du menton et deux opérations sur les seins.

Elle a également subi un lifting brésilien des fesses – considéré comme la procédure cosmétique la plus dangereuse en raison de décès dans le monde – et une liposuccion.

Chloé a récemment été franche sur le travail qu’elle a fait dans un Q&A, déclarant: « Je lève les mains, j’ai subi une intervention chirurgicale, mais si vous me regardez depuis le moment où j’ai subi une intervention chirurgicale et à quoi je ressemble maintenant – j’ai perdu 2e et j’ai littéralement tellement tonifié.

Elle a poursuivi: «J’ai toujours été si honnête à propos des chirurgies, c’est juste la personne que je suis, un livre ouvert.

« J’ai toujours été très honnête sur mes réseaux sociaux – peut-être un peu trop honnête mais c’était il y a des années maintenant.

