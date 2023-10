Chloe Ferry et Sophie Kasaei surnommées les « Primark Kardashian » après avoir publié des clichés sexy aux toilettes

La star de GEORDIE Shore, Chloe Ferry, l’a surnommée, ainsi que Sophie Kasaei, les « Primark Kardashians » après avoir posé pour une photo sexy.

Sophie a partagé la photo du duo sur Instagram où Chloé a commenté : « Kim k et Kylie Jenner la version Primark. »

Instagram

Chloé Ferry l’a surnommée, ainsi que Sophie Kasaei, les « Primark Kardashian »[/caption] Getty

Kim Kardashian et Kylie Jenner[/caption]

Chloé, 28 ans, et Sophie, 33 ans, sont devenues les meilleures amies après avoir joué dans la série télé-réalité de MTV, Geordie Shore.

La star de la télévision a également joué dans Celebrity Big Brother tandis que Sophie a joué dans Celebrity Ex on the Beach.

Les deux hommes ne sont pas étrangers au fait d’être devant la caméra. Ils sont tous deux connus pour leurs personnalités festives, dramatiques et colorées.

Chloé partage fréquemment des photos de son manoir d’un million de livres sterling sur Instagram. Elle a récemment montré à ses fans la transformation qu’elle avait apportée à son immense allée.

Sophie a rencontré son petit ami, Jordan Brook, sur Towie. Le couple est ensemble depuis environ un an.

Ils semblent être aimés comme d’habitude, Sophie ayant récemment publié un message d’appréciation sur son Instagram pour marquer leur anniversaire.

Sophie a écrit : « Je n’aurais jamais su qu’un tel amour existait et que des hommes comme toi étaient réels. Tout ce dont je rêvais se réalise et j’ai enfin trouvé ma personne.

« Tu es mon rocher, surtout en étant à mes côtés lors de tous mes rendez-vous et tests de fertilité. »

Sophie a été très ouverte sur son combat contre l’endométriose.

L’endométriose survient lorsque des tissus similaires à la muqueuse utérine se trouvent à l’extérieur de l’utérus, ce qui peut parfois endommager les trompes de Fallope ou les ovaires, entraînant des problèmes de fertilité.

Sophie espère qu’elle fondera un jour une famille avec Jordan.

Éclaboussure

Les filles sont devenues célèbres dans l’émission de téléréalité de Newcastle[/caption] Instagram

Chloé étourdit en montrant sa petite taille en corset avec sa meilleure amie Sophie.[/caption]