Une soirée à Dubaï était le billet chaud pour le réveillon du Nouvel An cette année alors qu’une foule de stars de la télé-réalité ont fait la fête aux Émirats arabes unis.

Alors que la plupart des Britanniques devaient dire au revoir à 2020 dans leurs maisons avec seulement leurs plus proches pour la compagnie, Chloe Ferry, Georgia Steele et Olivia Bowen ont dansé – sans masque – dans les petites heures après avoir échappé aux restrictions de voyage chez eux.

En décembre 2020, les trois quarts du Royaume-Uni étaient plongés dans des restrictions de niveau 4 – ce qui signifie que les voyages à l’étranger à des fins de loisirs ne sont « pas autorisés » à l’exception du travail, de l’éducation et de la garde d’enfants.

Et tandis qu’à Dubaï, de nombreuses célébrités ont saisi l’occasion de voir en 2021 dans un style extravagant.

La star de Love Island 2018, Hayley Hughes, a enfilé une minuscule mini-robe blanche pour rejoindre la foule.

La salle fréquentée par Hayley était ornée de danseurs de podium, d’un orchestre live et d’une piste de danse remplie avec un incroyable feu d’artifice éclatant au coup de minuit.

Sophie Kasaei de Geordie Shore passait également un moment folle dans la ville à faire la fête.

Elle a été rejointe par les ex Love Islanders Gabby Allen et Olivia Bowen avec son mari Alex, qui a été vu prendre un tour sur les platines DJ.

Parlant du voyage à OK! magazine en novembre, Alex a déclaré: « Dubaï est super pour les boissons sur les toits! Nous sommes vraiment ravis de voir ce que le réveillon du Nouvel An est là aussi, nous avons eu des amis qui l’ont déjà été et ils ont tous dit que c’était OTT qui sera amusant! «







Alors que Georgia Steele semblait également profiter d’une fête séparée alors qu’elle partageait une vue imprenable sur les toits de la ville depuis un bar sur le toit.

Alors qu’elle partageait des clichés de sa soirée glamour, la star de Love Island a donné une fiche au magasin de Dubaï Beach City en disant à ses abonnés d’avoir une « nouvelle année spéciale et bénie ».

Chloe Ferry s’est également dirigée vers le Strip avec ses copines et est tombée sur la star de Love Island 2019, Anton Danyluk, et son ancienne copine de Geordie Shore, Sophie Kasaei.







Tout au long de la nuit, Chloé a inondé son Instagram de clichés et de vidéos de sa soirée documentant tout, de sa préparation à 2020 en passant par « f * ck off » à minuit.

À la veille du Nouvel An à Abu Dhabi: le ministère de la Santé et de la Prévention a signalé 4 décès, 1730 nouveaux cas de coronavirus – ce qui porte le nombre total de cas enregistrés aux EAU à 207.822.