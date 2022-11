Chloe Ferry et Marnie Simpson retrouvent la co-star oubliée de Geordie Shore qui a maintenant plus de followers sur Insta qu’eux

CHLOE Ferry et Marnie Simpson ont retrouvé leur ancienne co-star de Geordie Shore, Elettra Lamborghini, ce week-end.

La star italienne Elettra, descendante de Ferruccio Lamborghini, est apparue sur Geordie Shore pour une seule série en 2017.

Elettra Lamborghini en tournage avec Abbie Holborn, Zahida Allen, Sarah Goodhart et Eve Shannon en 2017[/caption]

À l’époque, l’héritière de la supercar, surnommée la “Paris Hilton italienne”, avait fait pas mal de télé-réalité mais avait lancé une carrière musicale très réussie.

Elle compte désormais 7,2 millions d’abonnés sur Instagram, tandis que Marnie en compte 5,2 millions et Chloé 3,9 millions.

Elettra est mariée à la star de la musique Afro Jack depuis 2020, date à laquelle ils se sont mariés au lac Commo.

La chanteuse a sorti son deuxième album – Twerking Beach – l’année dernière et son single Pistolero a atteint la quatrième place des charts italiens.

Un certain nombre de stars de Geordie Shore se sont rendues en Allemagne pour les MTV European Music Awards ce week-end.

Chloé portait une robe transparente audacieuse pour la fête, tandis que Marnie avait l’air incroyable dans une robe en dentelle bleue.

Marnie, maman de deux enfants, a récemment perdu deux pierres et a parlé de sa perte de poids.

Elle a dit aux fans: “Je me rends compte que je n’étais pas grosse avant, mais je me sentais en mauvaise santé, inapte et j’étais en fait en surpoids pour ma taille, ce qui me faisait me sentir léthargique et fatiguée.

“La vérité, c’est que j’ai toujours évité de publier des photos peu flatteuses, mais je suis si fier maintenant d’avoir réussi à perdre près de deux pierres de poids au cours des derniers mois, alors j’ai pensé partager ça.

“Je l’avais vraiment accumulé après avoir eu mes deux magnifiques garçons, mais je ne peux même pas blâmer la grossesse, je mangeais juste beaucoup trop et je me laissais aller du point de vue de la santé.”

Chloé et Marnie avaient l’air incroyables aux MTV EMA[/caption] Getty

James Tindale et Nathan Henry ont rejoint les filles à la fête[/caption]

Elettra a séduit en blanc lors de la cérémonie de remise des prix[/caption]