Chloe Ferry de Geordie Shore révèle qu’elle quitte la série pour protéger sa santé mentale

La star de GEORDIE Shore, Chloe Ferry, quitte la série à succès pour protéger sa santé mentale.

La populaire membre de la distribution, 25 ans, dit qu’elle veut s’éloigner de la célébrité et quitter le Royaume-Uni pour échapper aux abus incessants des trolls cruels.

Instagram / Chloé Ferry

Chloe Ferry a déclaré qu’elle quittait Geordie Shore[/caption]

Chloé a déclaré: «Je pense que je vais faire une autre série de Geordie Shore et ensuite partir.

«Je veux commencer à m’éloigner de la télé et me concentrer davantage sur mon salon.

«J’ai juste l’impression que je suis une personne complètement différente de la personne que j’étais quand j’ai commencé.

«Vous ne réalisez pas combien d’abus vous subissez. Les gens me disaient que j’étais trop gros pour faire des choses et j’y croyais. J’avais l’habitude de penser que j’étais un échec.

Daniel Jones – Le soleil

La star dit qu’elle fera une autre série de l’émission[/caption]

«Ensuite, le verrouillage s’est produit et j’ai baissé la tête et je me suis concentré sur ce que je voulais.

«Je crois maintenant que je peux faire tout ce que je veux. Le monde est mon huître.

«Finalement, j’aimerais vivre sur une île et avoir une ferme ou quelque chose comme ça.

«J’en ai marre que tout le monde ait une opinion sur moi.

«Vous devez avoir une peau si épaisse, c’est pourquoi je veux déménager sur une île déserte avec des poulets.

instagram

Chloé prévoit de se concentrer sur son salon[/caption]

«Je veux y vivre avec mes enfants et mon mari et je pourrais même jeter mon téléphone à la poubelle.»

Chloé est aux prises avec sa santé mentale depuis qu’elle est devenue célèbre dans l’émission de télé-réalité à succès MTV en 2015.

La jeune fille Geordie a déjà souffert de dépression et de dysmorphie corporelle – elle a subi une chirurgie plastique d’une valeur de 50000 £ en raison de commentaires cruels sur son apparence.

Plus tôt ce mois-ci, Bethan Kershaw, membre de la distribution de Geordie Shore, s’est filmée «en panne» alors qu’elle quittait Instagram.

Rex

Chloé est dans la série depuis le début[/caption]

La jeune femme de 26 ans en larmes a admis qu’elle avait du mal à faire face à la pression de la célébrité.

Chloé, qui a récemment fait une pause dans les médias sociaux, a sympathisé en disant: «Je sais exactement ce que ressent Bethan.

«Je sais qu’elle n’a pas eu raison depuis longtemps.

«En fait, j’ai vécu une situation similaire à Bethan il y a environ deux ans et demi lorsque j’ai eu une dépression.

Rex

Chloé veut échapper aux trolls après avoir complètement transformé son look[/caption]

«Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point il est difficile d’être aux yeux du public et d’être constamment jugé.

«Ce qui me déroute, c’est la façon dont ça continue.»

Chloé célébrera les 10 ans de Geordie Shore aux côtés de Charlotte Crosby, Nathan Henry et James Tindale dans une spéciale en deux parties à partir de mardi.

Elle reviendra également pour la 23e série de l’émission à succès plus tard cette année.

Mais Chloé, qui a révélé que ce serait sa dernière, a ajouté: «Geordie Shore a été tellement amusant. Vous vous amusez tellement avec vos amis.





«Mais vous n’êtes pas prêt à ce que tout le monde vous regarde et ait une opinion sur vous.

«Je pense que ma dépression a commencé parce que j’ai eu tellement de haine en ligne.

«J’avais tellement de commentaires sur le fait d’être gros ou d’être une honte que parfois je veux juste me pelotonner en boule.»

Geordie Shore: Ten Years On The Toon sortira mardi à 22h sur MTV.