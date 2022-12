Chloe Ferry de Geordie Shore montre un énorme tatouage sur la cuisse dans un minuscule bikini string

Chloe Ferry de GEORDIE Shore a fait rêver les fans lorsqu’elle a révélé son énorme tatouage sur la cuisse dans un bikini string étriqué.

La star de télé-réalité de 27 ans, habituée à dévoiler son corps, a présenté l’encrage floral lors d’une séance photo au bord de la piscine.

Chloe Ferry de Geordie Shore montre son énorme tatouage sur la cuisse lors d'une séance photo

La star a posé au bord de la piscine dans un petit bikini string noir

Chloé a associé le bas à peine là avec un haut court noir.

En détournant les yeux de la caméra, Chloé semblait désireuse de mettre son tatouage sur le devant de la scène.

Mais ce n’est pas le seul encrage que la star a.

Le long de sa colonne vertébrale, elle a un encrage arabe et un tatouage sur son doigt, qu’elle regrette maintenant d’avoir eu, après une soirée bien arrosée en ville avec la copine de Celebs Go Dating Bethan Kershaw.

Mais maintenant, il semble qu’il n’y ait pas d’amour perdu entre le couple.

Bethan a expliqué que des fissures dans son amitié avec Chloé, 27 ans, sont survenues après le décès du père du propriétaire du salon d’un cancer en décembre dernier.

L’influenceur a déclaré: «Lorsque nous tournions, nous n’avions pas parlé, et c’était le cas où elle avait l’impression que je n’étais pas là pour elle avec une partie vraiment traumatisante de sa vie, et j’avais l’impression que j’étais, et je pense que ce sont deux perceptions qui ne vont jamais s’accorder.

“Je peux respecter son opinion, et je me suis excusé, et j’ai dit:” Je suis vraiment désolé, et j’espère vraiment que vous n’avez pas eu l’impression que je faisais ça exprès “, parce que ce n’est pas dans ma nature .”

Elle a ajouté: “Elle souffrait, elle a perdu son père, et le chagrin vous fait beaucoup de choses, et vous vous déchaînez avec les gens autour de vous, parce que vous avez juste besoin de faire face à la douleur.

“Je suis donc heureux que cela se produise, car elle est ma meilleure amie, et si elle ressentait cela, alors je respecte son opinion à ce sujet.”

Les vieux amis Bethan Kershaw et Chloe Ferry en des temps plus heureux