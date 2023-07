Chloe Ferry critiquée par les fans alors qu’elle se déshabille en lingerie transparente pour poser avec une fausse poignée de billets de 50 £

CHLOE Ferry avait l’air sensationnelle en lingerie semi-transparente alors qu’elle affichait sa silhouette tonique – mais les fans avaient un problème majeur.

Les anciens élèves de Geordie Shore, 27 ans, ont posé dans un soutien-gorge en dentelle florale rose et blanche avec une culotte string assortie alors qu’elle s’étirait contre une porte.

Chloe Ferry s’est déshabillée en lingerie semi-transparente alors qu’elle posait avec une fausse liasse de billets[/caption] Instagram

Chloé faisait la promotion d’un concours pour le meilleur ami Wayne Lineker[/caption] Médias sociaux – Reportez-vous à la source

La star est souvent aperçue avec sa co-star de Celebs Go Dating[/caption]

La lingerie complétait parfaitement le bronzage éclatant de la star de MTV Chloé et elle a coiffé ses mèches brunes dans un style poker-straight.

Chloé a terminé son look glam avec de faux cils et un collier en lingot d’or et – sans aucun doute – une énorme liasse de billets.

Elle a flashé le tas de fausses notes surdimensionnées à la caméra.

Chloé faisait la promotion d’une « fête à Ibiza avec mon meilleur ami Wayne Lineker ».

Dans sa légende, elle a écrit: « Sac 2000 £ en espèces pour seulement 99p! »

La star de la télé-réalité a raconté comment Wayne offrait un prix « incroyable » qui comprenait: « Vols aller-retour pour deux, trois nuits à l’hôtel, 2000 £ en espèces. »

Le tirage au sort aura lieu dimanche.

Pourtant, les fans étaient unis dans leur opinion que le prix n’était pas si impressionnant – et les notes semblaient fausses.

L’un d’eux a écrit: « Tu connais tous ces buls de tombolas ** t bonne chance ces tasses assez pour essayer. »

Un deuxième a affirmé: « Pas moi! » au cri de ralliement de Chloé pour s’inscrire.

Un troisième a écrit: « Cela tient plus de 2 grand r kid. »

Un autre a réfléchi: « Ces billets de 50 £ ont l’air gros. »

Récemment, Chloé a séduit les fans en posant dans un bikini à rayures.

Elle est également allée sans soutien-gorge alors qu’elle se dirigeait vers un salon de Newcastle.

Plus tôt ce mois-ci, Chloé a retrouvé Wayne alors que le couple faisait la fête à Ibiza.

De plus, Chloé n’est pas apparue sur nos écrans depuis un certain temps, mais sera bientôt de retour.

The Sun a révélé qu’elle avait décroché une ÉNORME nouvelle émission de téléréalité.

Chloé s’est inscrite pour faire partie de la série effrayante Celebrity Help ! Ma maison est hantée sur Discovery Channel.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Chloé est convaincue que son manoir de Newcastle est hanté.

« Elle a eu quelques expériences effrayantes là-bas, alors elle a sauté sur l’occasion de rassembler un groupe de détectives fantômes et de découvrir ce qui fait que les choses se gâtent dans la nuit. »

Les fans n’étaient pas convaincus lors de la remise du prix de Chloé et Wayne[/caption] rymi1/Instagram

Chloé a récemment retrouvé Wayne alors que le couple faisait la fête à Ibiza[/caption] Instagram

Elle a récemment ébloui dans un bikini à rayures bonbon[/caption]