Chloe Ferry, Chloe Khan, Jodie Marsh et Lucy Mecklenburgh sont les premières nommées par le chien de garde pour avoir omis de divulguer des publicités

CHLOE Ferry, Chloe Khan, Jodie Marsh et Lucy Mecklenburgh ont été les premières à être nommées par le chien de garde de la publicité pour avoir omis de divulguer des publicités.

Les noms des quatre influenceurs ont été répertoriés sur une nouvelle page dédiée sur le site Web de l’Advertising Standards Authority pour « avoir systématiquement omis de divulguer clairement quand ils font de la publicité aux consommateurs sur leurs canaux de médias sociaux ».

Chloe Ferry de Geordie Shore, 25 ans, était l’un des quatre influenceurs nommés par l’ASA Crédit : instagram

Chloe Khan, ancienne star de Big Brother Crédit : Instagram

Mecklenburgh avait déjà été contacté par l’équipe de conformité de l’ASA et lui avait demandé de fournir l’assurance qu’ils incluraient des étiquettes publicitaires claires et directes. Crédit : Réseaux sociaux – Se référer à la source

Cela survient alors que le régulateur intensifie les mesures coercitives contre les influenceurs qui n’indiquent pas clairement aux abonnés quand ils ont reçu le paiement d’un message, bien qu’ils aient été mis en demeure.

Les quatre femmes resteraient sur la liste pendant trois mois et seraient soumises à des contrôles ponctuels renforcés par les équipes de surveillance de l’ASA tout au long de cette période.

D’autres marques et influenceurs seraient ajoutés à la liste s’ils présentaient le même type de comportement, a prévenu l’ASA.

En mars, le chien de garde a révélé qu’il surveillait les comptes Instagram de 122 influenceurs basés au Royaume-Uni.

Ce faisant, il a constaté que ses règles concernant la divulgation des publicités n’étaient suivies que dans 35 % du temps.

Ferry, Khan, Marsh et Mecklenburgh ont été contactés par l’équipe de conformité de l’ASA et leur ont demandé de fournir l’assurance qu’ils incluraient des étiquettes publicitaires claires et directes dans leurs messages publicitaires.

Tous les quatre ont soit omis de fournir une telle assurance dans un premier temps, soit y ont renoncé par la suite.

L’ASA a déclaré qu’elle pourrait aller plus loin pour discipliner les influenceurs, si l’inclusion sur la nouvelle page Web ne fonctionnait pas.

Si tel était le cas, l’organisation envisagerait de supprimer les publicités nommant les influenceurs, de travailler avec les plateformes de médias sociaux pour faire supprimer leur contenu ou de les référer aux organes statutaires pour d’éventuelles amendes.

Le mois dernier, Geordie Shore’s Ferry, 25 ans, était l’une des trois stars de la télé-réalité réprimandées par l’ASA pour avoir fait la promotion du service de conseil sur les dettes Debt Slayers sans révéler qu’elle était payée.

Ferry a été rejoint par Helen Briggs, également 25 ans, d’Ex on the Beach, et Myles Barnett de Towie, 27 ans, pour être payés pour publier des annonces à des millions d’abonnés proposant de réduire leurs dettes jusqu’à 85 %.

Jodie Marsh était le quatrième influenceur désigné comme non conforme par l’ASA Crédit : Instagram

L’ASA a révélé en mars qu’elle surveillait les comptes Instagram de 122 influenceurs basés au Royaume-Uni, comme Chloe Ferry Crédit : Instagram

Chloe Khan est devenue célèbre sur X Factor avant de se transformer en coverstar de Playboy et d’apparaître sur Celebrity Big Brother Crédit : Instagram/@chloe.khan

Les stars auraient probablement gagné des milliers de livres grâce à des publications promettant de réduire la dette jusqu’à 85 %.

Mais les publicités ont été critiquées par l’ASA comme étant trompeuses et pas clairement étiquetées.

Ils auraient vu les adeptes prendre la mesure drastique de souscrire à une alternative à la faillite – avec des implications financières potentiellement dommageables à long terme.

Un conseiller en dette a déclaré : « Compte tenu de la nature de la télé-réalité et des médias sociaux, la grande majorité des personnes qui auraient vu ces publicités ont entre 15 et 20 ans.

«Ce sont exactement le genre de personnes qui ont le plus souffert l’année dernière lorsque les cafés, les pubs et les discothèques ont dû fermer.

« Il s’agit donc d’une tentative cynique de gagner de l’argent avec ceux qui en ont le moins et qui ont le plus besoin d’aide. C’est une honte.

L’ASA a interdit les publications sur le compte Instagram de la personnalité de la télévision Marsh en mai, après avoir inclus des allégations de santé non autorisées concernant des compléments alimentaires, qui n’étaient pas clairement identifiées comme des publicités.

L’ASA a déclaré que l’ancienne star de Celebrity Big Brother Khan et l’ancienne star de Towie Mecklenburgh avaient été incluses dans la liste après avoir enfreint les règles de publicité au cours du projet de surveillance.

Le régulateur n’a rendu aucune décision formelle concernant l’une ou l’autre personnalité.

Cependant, l’ASA a déclaré que les deux avaient par la suite continué à enfreindre les règles et avaient reçu un avertissement ou une décision informelle.

Le directeur général de l’ASA, Guy Parker, a déclaré : « Nous préférons travailler avec des influenceurs et des marques pour les aider à respecter les règles, mais les premiers influenceurs à être nommés sur cette liste ont eu toutes les chances de traiter les gens équitablement au sujet de leurs publicités.

« Ce n’est pas difficile : soyez franc et clair lorsque les publications et les histoires sont des publicités. Si cela n’apporte pas les changements que nous attendons, nous n’hésiterons pas à envisager d’autres sanctions. »