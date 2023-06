Chloe Ferry a l’air différente alors qu’elle révèle ses VRAIES lèvres après avoir abandonné la méga-boue et choque les fans avec un nouveau look

CHLOE Ferry a été applaudie par les fans après avoir révélé un look naturel différent surprenant.

La star de Geordie Shore, 27 ans, a montré ses vraies lèvres après avoir abandonné la moue repulpée qui sera familière à ses fans.

Chloe Ferry a choqué les fans avec une photo de ses lèvres naturelles[/caption] Instagram

Pendant des années, la star a eu l’une des plus grosses moues du showbiz[/caption]

Elle a dit aux fans qu’elle prévoyait d’obtenir plus de remplissage, mais avant de se rendre à Ibiza plus tard cet été.

Chloé avait l’air très différente alors qu’elle posait dans une voiture, demandant à ses followers: « Les lèvres naturelles, qu’en pensez-vous? »

Ses fans n’ont pas tardé à la rassurer, l’un d’entre eux insistant : « Ils ont l’air tellement mieux. » Un autre a écrit: « Très naturel. »

Chloé a dit aux fans que le look naturel n’était que temporaire – disant qu’elle prévoyait d’obtenir plus de remplissage avant de se rendre à Ibiza.

La star a expliqué: « Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais mes lèvres se sont dissoutes il y a environ un an maintenant. J’ai fait remettre un moulin en place, mais ils ont littéralement migré à nouveau.

« Je vais à Ibiza dans environ trois semaines, alors j’ai pensé à les faire dissoudre à nouveau, à attendre et à les refaire et à les faire juste avant de partir. »

Elle a insisté : « Je ne vais me remettre qu’un petit peu. »

Le look de la star a commencé à changer après avoir rejoint Geordie Shore alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Elle s’est une fois comparée à l’ancienne co-star Charlotte Crosby, en disant: « Dès que j’ai commencé la série en 2015, j’étais obsédée par la chirurgie.

« Quand j’ai rencontré Charlotte et vu ses lèvres, je me suis dit ‘J’EN AI BESOIN !’ et maintenant j’ai eu le plus de travail effectué sur le casting.

Chloé a ensuite fait faire un travail estimé à 50 000 £, dépensant pour un travail de nez, des seins et un lifting des fesses.