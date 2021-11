Chlöe fait crier les AMA « Ayez pitié » avec une entrée de haut vol et une pause dansante incontournable

Chlöe a fait ses débuts aux AMA lors de la cérémonie de 2021 avec une performance enflammée de sa chanson à succès « Have Mercy ».

Aies pitié. Chloe est arrivé aux American Music Awards 2021 dans un ensemble sexy. Le chanteur, nom complet Chloé Bailey, 23 ans, portait une robe noire avec des découpes sur le tapis rouge à l’extérieur du Microsoft Theater de Los Angeles le dimanche 21 novembre. Sur scène pour ses débuts aux AMA, la star a interprété une interprétation enflammée de sa chanson à succès « Have Pitié. »

Chloe Bailey interprète « Have Mercy » au 2021 #AMA

Le nominé aux Grammy s’est fait connaître en tant que moitié du duo de frères et sœurs R&B Chloé x Halle avec Soeur Halle. Parmi les autres artistes qui sont montés sur scène lors de la cérémonie, organisée par Cardi B cette année, citons Olivia Rodrigo, BTS, Bad Bunny, Tyler, le créateur, et Jeu froid, entre autres. Olivia est en tête du peloton des nominés cette année, remportant sept nominations au total, dont celle d’Artiste de l’année.

La performance de Chlöe intervient après ses débuts en solo aux MTV Video Music Awards en septembre, marquant les débuts en direct de « Have Mercy ». Alors qu’elle a connu des débuts en solo réussis, Chlöe a assuré aux fans que cela ne marquait pas la fin de la carrière de Chloe x Halle lors d’une interview avec Apple Music. Le spectacle Dotty le 2 novembre.

« Ce n’est pas parce que nous partons et faisons nos propres choses en solo que nous sommes séparés », a-t-elle déclaré. « Quand sis est allé à Londres [to film the live-action The Little Mermaid] nous n’avons pas rompu. À cette époque, nous avions tous les deux une anxiété de séparation et je me disais : « Ma sœur me manque. Que fais-je? Que fais-je?’ J’ai dû faire beaucoup d’introspection pour comprendre, d’accord, quel est mon but ? »

Chlöe a poursuivi: «Je ne savais pas vraiment qui j’étais sans ma sœur et je devais vraiment trouver cela, et dans la musique. La musique m’a littéralement sauvé la vie. Je le dis à chaque fois. Elle a dit que se tourner vers sa musique était « thérapeutique », ajoutant: « J’étais juste assise dessus et je faisais de la musique et je me disais bien, je ne peux pas l’avoir sur mon disque dur. Nous avons été séparés pendant si longtemps, alors je me suis dit, eh bien, il est peut-être temps.