Chloé Trautman clarifie les rumeurs sur son statut sur Siesta Key.

La star de télé-réalité a raconté son histoire sur Instagram le dimanche 17 janvier et a déclaré qu’elle s’éloignait de la série non scénarisée de MTV parce qu’elle était devenue « extrêmement toxique ».

Elle a publié une citation attribuée au compte @spiritualbear qui disait: « Laissez les gens avoir faim de vous. Soyez indisponible de temps en temps, vous vous concentrez sur votre merde. »

Chloé elle-même a écrit: « Je ne supporte plus de voir ces mensonges se répandre. Je n’ai pas été renvoyée. J’ai décidé de prendre du recul par rapport au tournage car il est devenu extrêmement toxique. Je ne veux pas mettre mon voyage et mon bonheur en jeu pour gloire et argent. «

L’acteur d’origine de la série n’a pas précisé à quel type de toxicité elle faisait référence, mais a affirmé que les problèmes seraient clairs une fois que la quatrième saison à venir commencera à être diffusée.

« Vous aurez tous de la clarté lorsque l’émission sera diffusée », a-t-elle poursuivi. «Maintenant, arrêtez de répandre des mensonges.