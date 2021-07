Chloe de Love Island saute dans le lit avec Toby – et dit qu’elle n’a « jamais connu un garçon aussi excité »

Chloe Burrows de LOVE Island et son nouvel homme Toby Aromolaran vont se coucher ensemble ce soir pour la première fois.

Après avoir fait sensation dans la villa cette semaine en partageant un baiser secret dans le dos du partenaire footballeur semi-pro Kaz, le couple se dirige vers l’extérieur pour se câliner toute la nuit.

Toby et Chloé se mettent au lit ensemble dans l’épisode de Love Island de ce soir[/caption]

Désireux de partager des lits avant le recouplage de ce soir, Toby, 22 ans, et Chloé, 25 ans, contournent leurs lits et choisissent de dormir à l’extérieur de la villa au bord de la piscine.

En se rapprochant plus que jamais, le joueur de football et son intérêt amoureux du marché des services financiers remplissent la nuit de bisous et de bavardages.

« Je me sens comme un enfant qui a été laissé jouer, je ne me suis pas senti comme ça », a déclaré Toby aux caméras du Beach Hut le lendemain matin.

« Je n’ai jamais vu un garçon aussi excité », plaisante Chloé à propos de son nouveau partenaire, qu’elle a obtenu après s’être embrassé dans le défi Line Of Booty.

Le couple s’est embrassé en secret lors de leur conversation sur la terrasse[/caption]

Ils ont été rejoints à l’extérieur par Millie et Liam qui ont partagé un baiser[/caption]

Le couple a été rejoint à l’extérieur par le Gallois Liam Reardon et la bombe Millie Court, qui a volé son cœur après être entré dans la villa mardi.

Cela vient après que le couple, qui espère être en couple ce soir, ait partagé son premier baiser dans la villa en dehors d’un cadre de défi.

Après avoir partagé un baiser avec des cris de joie et des acclamations dans la villa, Millie a déclaré : « C’est bien de faire quelque chose à propos de la connexion que nous ressentons. C’était un bon baiser et j’ai hâte de le bécoter un peu plus.

Alors que Liam acquiesce plus tard : « C’était un beau baiser, une tension sexuelle là-bas. J’ai hâte de partager un lit avec elle.

Chloé l’a fait bouger en embrassant Toby dans le défi[/caption]

Vendredi, les fans ont été dévastés lorsque Kaz Kamwi a ravalé ses larmes après avoir découvert que l’ex Toby avait embrassé Chloé dans son dos.

Toby, qui était en couple avec Kaz depuis le premier jour, lui a brisé le cœur après qu’il lui ait dit qu’il voulait craquer avec le responsable marketing.

Chloé – qui est actuellement avec le professeur d’éducation physique Hugo Hammond dans un couple d’amis – a décidé de faire un pas à Toby en l’embrassant lors d’un défi.

Cela a conduit le couple à avoir une discussion sur l’exploration plus approfondie de leur romance et au cours de cette conversation, le couple a verrouillé les lèvres – qui se sont toutes déroulées dans le dos de Kaz.

Kaz, 24 ans, a finalement découvert le baiser secret vendredi soir lorsque Toby a eu le courage de l’asseoir pour discuter.

Après avoir découvert leur nouvelle romance, Kaz a qualifié Chloé de « serpent », avec Faye Winter intervenant pour défendre la blogueuse de mode bouleversée.

