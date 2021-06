La star de LOVE Island, Chloe Crowhurst, a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été impliquée dans un grave accident de voiture.

La jeune femme de 24 ans a révélé qu’elle ressentait « beaucoup de douleur et de détresse » lorsqu’elle a annoncé la nouvelle à ses abonnés aujourd’hui.

Instagram

Chloe Crowhurst a déclaré à ses fans qu’elle avait eu un accident de voiture[/caption]

Éclaboussure

La star de télé-réalité est célèbre pour son apparition dans Love Island[/caption]

Partageant une photo d’elle dans une chemise d’hôpital, elle a déclaré: «Salut les gars, je viens de sortir de l’hôpital en raison d’un grave accident de voiture.

« Je ne répondrai à personne tant que je ne le pourrai pas. Je suis dans beaucoup de douleur et de détresse.

Chloé est apparue dans Love Island en 2017 et était déjà sortie avec Jon Clark de Towie.

Bien qu’il ait exprimé son indignation à son sujet, il a fini par larguer Lauren Pope pour se remettre avec Chloé après qu’elle ait quitté la villa.

Pendant son séjour dans la série, Chloé était en couple avec Sam Gowland, mais le couple a été démarré relativement tôt.

Chloé a récemment révélé qu’elle n’avait décidé de faire le spectacle qu’après avoir découvert que Jon l’avait trompée.

Elle a déclaré que des producteurs étaient venus sur son lieu de travail pour la faire embarquer et qu’elle n’avait accepté que trois heures avant son vol.

Elle a déclaré à Scott McGlynn sur Celebrity Skin Talk : « Mercredi, j’ai découvert qu’il avait envoyé des messages à d’autres filles, puis vendredi, j’ai été appelée en disant « Viens sur Love Island ». Et j’ai dit non, à cause de tout ce qui se passe avec Jon [Clark], qui a également été sur Love Island.

« J’avais des gens, des producteurs, qui se présentaient à mon ancien travail à Canary Wharf me suppliant de venir dans la série et je me disais: » non, je ne le fais pas « . »

Elle a poursuivi: « J’étais dans un si mauvais état d’esprit à l’époque que je ne voulais tout simplement pas trouver l’amour. J’étais déjà amoureux, j’aimais mon ex-petit ami.’

« Ils se présentaient à mon travail et se sentaient vraiment sous pression et un jour, ils se sont dit « je t’ai réservé un vol » et je leur ai dit « à plus tard, je ne le fais pas, je vous l’ai dit à plusieurs reprises je ne le fais pas »

« Puis deux jours plus tard, j’ai commencé à recevoir des tonnes de messages de la part des gens et j’ai pensé quelle meilleure vengeance que d’aller sur Love Island. »

