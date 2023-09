Chloe Cole, détransitionneuse : j’ai été censurée par les « Big Tech Overlords » sur Instagram

Chloe Cole, une détransitionniste bien connue, dénonce les « grands seigneurs de la technologie » sur Instagram après que la plateforme aurait censuré son compte.

Cole, 19 ans, s’est révélé transgenre et a subi des traitements hormonaux et des interventions chirurgicales irréversibles à seulement 13 ans. Depuis, elle a recommencé à s’identifier à son sexe biologique et est devenue une ardente défenseure de l’autorisation de la transition médicale des mineurs.

Bien que la raison pour laquelle Cole aurait été censurée ne soit pas claire, la militante adolescente – qui s’identifie comme une détransition – a publié une capture d’écran d’une notification qu’elle a reçue d’Instagram : « Votre compte ne peut pas être montré aux non-abonnés. Votre compte et votre contenu n’apparaîtront pas dans des endroits tels que Explorer, Rechercher, Utilisateurs suggérés, Bobines et Recommandations de flux.

Cole a sous-titré le message : « Les grands seigneurs de la technologie pensent que je suis trop mignon pour être ici. »

Dans la bio de son compte Instagram, Cole partage qu’elle est une femme avec deux chromosomes X et qu’elle est une « ancienne enfant trans » qui a pris de la testostérone et des bloqueurs de puberté à partir de 13 ans et a subi une double mastectomie à 15 ans avant de finalement inverser son cours à 16 ans. vieux.

Son compte a apparemment été signalé en raison des « directives sur la violence » de la plateforme appartenant à Meta.

« Nos lignes directrices de recommandations aident à promouvoir le contenu qui favorise une communauté sûre sur Instagram », indiquent en partie les lignes directrices. « Nous essayons de ne pas recommander de contenus ou de comptes qui montrent de la violence, comme des bagarres. Cela inclut : Tous les textes ou images d’accompagnement qui encouragent la violence, incluent des hashtags, des termes et une biographie.

Comme CBN News a signalé, Cole poursuit le système de santé Kaiser Permanente pour lui avoir administré des traitements transgenres. Elle affirme que les médecins et le personnel médical l’ont convaincue, elle et ses parents, que des traitements aussi radicaux lui sauveraient la vie et constituaient le seul moyen de résoudre la dysphorie dont elle souffrait.

Le jour de son 19e anniversaire, Cole pris la parole devant le Congrèscondamnant le traitement transgenre des mineurs comme « l’un des plus grands scandales médicaux » de l’histoire.

« Je vous parle aujourd’hui en tant que victime de l’un des plus grands scandales médicaux de l’histoire des États-Unis d’Amérique », a déclaré Cole. « Je vous parle dans l’espoir que vous aurez le courage de mettre un terme à ce scandale et de veiller à ce que d’autres adolescents, enfants et jeunes adultes vulnérables ne vivent pas ce que j’ai vécu. »

Elle a poursuivi : « Alors, quel message est-ce que je veux apporter aux adolescents américains et à leurs familles ? Je n’avais pas besoin qu’on me mente. J’avais besoin de compassion. J’avais besoin d’être aimé. J’avais besoin de suivre une thérapie pour m’aider à résoudre mes problèmes, sans m’affirmer dans l’illusion qu’en me transformant en garçon, cela résoudrait tous mes problèmes.

« La puberté est un rite de passage vers l’âge adulte, pas une maladie à atténuer », a ajouté l’adolescente. « Aujourd’hui, je devrais être à la maison avec ma famille, pour fêter mon 19e anniversaire, et à la place, je lance un appel désespéré à mes représentants. Tirez les leçons d’autres scandales médicaux comme la crise des opioïdes pour reconnaître que les médecins sont aussi des êtres humains. Et parfois, ils se trompent.

Elle a expliqué aux législateurs que sa transition avait « ruiné » son enfance et a imploré les politiciens : « Vous seul pouvez l’arrêter. Assez d’enfants ont déjà été victimes de cette pseudoscience barbare. S’il vous plaît, laissez-moi être votre dernier avertissement.

