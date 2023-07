Chloe Burrows de Love Island rompt le silence sur les rumeurs de romance avec Adam Collard, co-star de Celebs Go Dating

CHLOE Burrows s’est rendue sur les réseaux sociaux pour répondre aux rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec Adam Collard.

La série de cette année de l’émission de rencontres E4 verra une foule de célébrités à la recherche de l’amour, y compris les icônes de Love Island Chloe Burrows et Adam Collard, l’animatrice de TalkTV Vanessa Feltz, 61 ans et la star d’OnlyFans Lottie Moss, 25 ans.

Chloe Burrows a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Adam Collard

Il y a déjà des spéculations sur le fait que deux célébrités ont noué une relation amoureuse dans la série – mais Chloé, 27 ans, n’a pas tardé à rejeter les affirmations.

Écrivant sur Instagram, la beauté blonde a partagé un selfie avec Adam (qui a été initialement publié sur son flux) et a répondu aux rumeurs.

La paire pouvait être vue rayonnante pour la caméra dans le cliché, que Chloé a sous-titré: « Les gars s’il vous plaît, moi et Adam ne sommes que des amis. »

Elle a ensuite appelé une page de potins sur les réseaux sociaux, ajoutant: « S’il vous plaît, arrêtez d’écrire des messages pour clickbait », avant d’admettre qu’elle avait bloqué le compte.

Cela vient après que Chloé ait discuté avec les stars de Gogglebox George et Joe Baggs sur son podcast Chloe vs The World à propos de son amitié avec l’ancien insulaire.

Elle a jailli: « Savez-vous qui est dessus, avec qui je m’entendais vraiment et je ne pensais pas que je le ferais – Adam Collard. »

Chloé s’est également exclamée à propos de la star: « Il est tellement drôle », avant que Joe ne taquine: « Je vois quelque chose à l’horizon. »

La personnalité de la télé-réalité a cependant rapidement snobé l’idée, insistant: «Non. Il n’est même pas un peu mon genre. Nous aimons juste – j’ai l’impression que lorsque vous êtes dans la famille Love Island, vous avez juste beaucoup de choses à raconter.

La nouvelle série de Celeb’s Go Dating devrait être diffusée cet été et l’une des expertes du programme, Anna Williamson, a laissé entendre que deux des célébrités s’étaient déjà entendues.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de la série à venir, Anna a déclaré: « Eh bien, je viens peut-être de repérer quelques yeux flottant à quelques reprises dans le casting. »

