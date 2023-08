Chloe Burrows de Love Island révèle la vraie raison pour laquelle elle participerait à la série All Stars

La star de LOVE Island, Chloe Burrows, est peut-être à la recherche de l’amour sur Celebs Go Dating sur E4, mais la star envisage déjà de s’inscrire à une émission de rencontres rivale.

La favorite de la télévision, Chloé, 27 ans, a déclaré qu’elle jetterait son nom sur le ring pour le nouveau L’île de l’amour Série dérivée All Stars.

Chloe Burrows a révélé qu’elle jetterait son nom sur le ring pour Love Island All Stars[/caption] INSTAGRAM

Mais Chloé – qui s’est séparée de Toby Aromolaran en octobre dernier – a admis qu’il y avait une condition avant de revenir dans la série.

S’adressant exclusivement à The Sun, Chloé a déclaré: « Ne dites jamais jamais – j’aime Love Island et j’aime les producteurs, donc je sais que ce serait très amusant.

« Je n’y ai pas vraiment pensé, mais je ne dis jamais jamais.

« Je pense que cela dépendrait de qui était dessus … Si je les ai aimés ou non. »

Cela vient après que Chloé a révélé qu’elle avait contacté son ex-petit ami Toby avant de s’inscrire à l’E4 datation montrer.

La star de la télévision Chloé, 27 ans – qui a rejoint l’agence de rencontres dans le but de trouver l’amour – a finalement parlé de sa séparation du footballeur semi-professionnel Toby, affirmant qu’elle « aura toujours de l’amour pour lui ».

Elle a raconté au Sun sa rupture, Chloé a déclaré: « C’était effrayant. Je ne peux pas mentir. J’ai toujours l’impression que les gens me considèrent comme moi et Toby et j’aurai toujours de l’amour pour Toby.

« J’aime ce garçon à mort, mais nous n’avons tout simplement pas fonctionné. »

Chloé a admis que se replonger dans une émission de rencontres l’avait rendue nerveuse, mais elle a décidé d’affronter ses peurs et de franchir le pas.

« C’était vraiment difficile pour moi de le dire à la télévision et d’être dans un environnement similaire à celui dans lequel nous avons été », nous a-t-elle dit lors de la soirée de lancement de Celebs Go Dating.

Chloé a dit qu’elle avait contacté Toby avant de s’inscrire à l’émission par respect.

Elle a ajouté : « Je ne savais pas ce qu’il en penserait, bien que je lui en ai parlé, il était cool.

« Par respect, je l’ai appelé, il était cool.

« Notre rupture n’était pas mauvaise, nous l’avons juste gardée privée.

« C’est presque comme si vous souhaitiez que quelque chose de fou se soit produit, mais ce n’était pas le cas. »

Chloé est actuellement à la recherche de l’amour dans Celebs Go Dating de l’E4[/caption]