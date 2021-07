Chloe Burrows de Love Island est méconnaissable dans un cliché de retour d’enfance partagé par son meilleur ami

La star de LOVE Island, Chloe Burrows, a été aperçue totalement différente dans un cliché d’enfance partagé par sa meilleure amie.

Le responsable marketing a fait sensation dans la villa cette semaine – après avoir embrassé le footballeur semi-pro Toby Aromolaran.

Érotème

Chloé a fait sensation dans la villa après avoir embrassé Toby[/caption]

Mais sur la photo partagée par des amis – qui sont en charge de ses réseaux sociaux pendant son absence – à ses histoires Instagram, elle a l’air totalement innocente.

Répondant à une question-réponse sur le candidat de Love Island, ses amis ont révélé que Chloé est l’aînée de quatre frères et sœurs, avec une sœur et deux frères.

« Elle pourrait me tuer pour celui-ci », a écrit le copain mystère à côté du doux retour en arrière, montrant Chloé et ses frères et sœurs comme de jeunes enfants.

En un instant, une brune Chloé peut être vue en train de sourire vers la caméra tout en serrant le plus jeune frère Nick, maintenant âgé de 15 ans, dans ses bras.

instagram

La star peut être vue totalement différente dans le cliché Instagram de retour[/caption]

Rex

Chloé a l’air bien loin de son apparence blonde actuelle d’enfant[/caption]

Vêtue d’un t-shirt noir et d’un jean ample, la star avait l’air bien loin de son look blond aux longues jambes qu’elle arborait depuis son entrée dans la villa.

Le message détaillait également l’âge de ses deux frères et sœurs du milieu, Max, 24 ans, et Bridget, 20 ans, avec qui elle partage un lien étroit de retour à la maison.

Hier soir, Chloé s’est retrouvée dans l’eau chaude alors que Toby, 22 ans, a finalement compris qu’il avait partagé un baiser avec la blonde derrière le dos de son partenaire Kaz Kamwi.

Le footballeur semi-pro Toby était en couple avec Kaz, 24 ans, depuis le début de l’émission, mais Chloé a remué le pot lors du récent défi.

Érotème

Chloé et Toby ont partagé un baiser sur la terrasse mais n’ont rien dit à Kaz[/caption]

Rex

Toby et Chloé ont également participé au dernier défi[/caption]

Après en avoir planté un sur les lèvres de Toby, les deux sont allés passer plus de temps ensemble, partageant un autre baiser secret devant les caméras.

Après que Toby ait avoué à Kaz la nuit dernière, Chloé l’a également prise à part pour vérifier que les deux étaient capables de s’entendre dans une confrontation maladroite.

« Tu aurais pu l’embrasser sur la main, tu aurais pu l’embrasser sur la joue. Elle n’avait pas besoin de l’embrasser sur les lèvres », a déclaré Kaz aux caméras. « Ne me fais pas passer pour une gueule. »





Elle a ensuite expliqué ses sentiments plus clairement dans la cabane de plage, en disant : « Je n’aime pas les filles gluantes. Je n’aime pas les filles sournoises. Je n’aime pas les filles serpents. Elle est tous les trois.

Le recouplage de ce soir pourrait voir Chloé et Toby former une nouvelle alliance, tandis que le nouveau garçon Teddy entre dans la villa pour provoquer d’autres drames parmi les filles.

Love Island continue ce soir avec son meilleur show à 21h sur ITV2.