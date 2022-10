Chloe Burrows de Love Island est la dernière grande célébrité annoncée pour la nouvelle série terrifiante de Channel 4

CHLOE Burrows a rejoint la programmation de la nouvelle émission de téléréalité choc de Channel 4, Scared Of The Dark.

La star de Love Island 2021, qui sort avec Toby Aromolaran, commencera le tournage dans les prochaines semaines.

Chloé est la dernière star à s’être inscrite pour Scared of the Dark[/caption]

Les initiés ont déclaré que Chloé, 27 ans, avait hâte d’affronter ses peurs dans la nouvelle série loufoque qui mettra en vedette des célébrités vivant dans le noir absolu pendant une semaine.

Une source a déclaré: “Chloé ajoute un peu de glamour à la programmation de Scared Of The Dark et est ravie de commencer le tournage.

“Elle s’est inscrite récemment et a hâte de relever les défis que l’émission proposera.”

Plus tôt, The Sun Online avait révélé en exclusivité la participation de l’ancienne légende de Gogglebox, Scarlett Moffatt.

Scarlett, 31 ans, ainsi que Chloé, devront survivre dans l’obscurité pendant sept jours dans un espace spécialement construit.

Une source a déclaré au Sun : “Les patrons de la télévision sont ravis d’avoir signé Scarlett et pensent que la perte d’ITV est le gain de Channel 4.

“Elle est hilarante, racontable et garantie de faire une excellente télé lorsqu’elle est piégée dans le noir absolu avec une charge d’autres visages célèbres.”

Ils ont ajouté: “Ils s’attendent à ce qu’elle soit l’une des vedettes de la série, tout comme elle l’était lorsqu’elle a remporté la Jungle”.

La légende de la boxe Chris Eubank s’est également inscrite à la série.

2Chris est toujours prêt à relever de nouveaux défis, alors quand il a été approché à propos de cette nouvelle série de téléréalité, il était prêt à le faire », a déclaré une source au Sun.

“C’est un dur à cuire depuis ses années sur le ring de boxe, mais cette émission mettra à l’épreuve même les personnages les plus forts.

“Non seulement c’est physiquement difficile, mais vivre dans l’obscurité totale sera également un énorme défi mental.”

Plus tôt cette année, The Sun a révélé en exclusivité que la légende du football Paul Gascoigne participait également.

Paul, qui a également joué pour Newcastle, s’est inscrit à la nouvelle émission de Channel 4 dans ce qui sera la première fois qu’il apparaîtra dans une série de divertissement au Royaume-Uni depuis qu’il était sur The Weakest Link en 2009, à l’époque où il était encore animé par Anne Robinson.

Notre initié a déclaré: “Malgré l’ampleur du défi, Gazza a réussi toutes ses évaluations avec brio et le tournage du programme commencera sous peu.”