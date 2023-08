Chloe Burrows de Love Island décroche un énorme nouveau travail sur Channel 4 après le succès de Celebs Go Dating

Chloe Burrows de LOVE Island s’est vu confier un énorme nouveau travail sur Channel 4.

La bombe blonde fait actuellement des vagues sur Celebs Go Dating, qui a été lancée hier soir avec un casting étoilé.

Chloe Burrows animera une toute nouvelle émission de téléréalité[/caption] Canal 4

Elle anime une nouvelle émission Channel 4.0 intitulée Bad Baby[/caption]

Mais Chloé a également travaillé dans les coulisses avec Channel 4.0 – la première marque numérique de Channel 4.

Bad Baby est un tout nouveau jeu de farce numérique dirigé par Chloe Burrows, qui la verra observer depuis le «centre de contrôle» alors que de jeunes couples sans prétention sont jetés dans le monde de la parentalité.

Ils devront effectuer un certain nombre de tâches dignes de grincer des dents pour apaiser leur «mauvais bébé» grossier afin de gagner un prix en argent.

Chaque épisode, Chloé est rejoint par un farceur invité qui joue le rôle de « Bad ‘Baby’, appelant le méfait et provoquant le chaos pour nos couples sans méfiance.

La nouvelle série en six parties de Chloé fait suite à son succès sur Love Island 2022 l’été dernier.

Après s’être séparée de Toby, son petit ami de la villa, Chloé s’est dirigée vers la célèbre agence de rencontres.

Elle rejoint Adam Collard, Lottie Moss et Vanessa Feltz dans la recherche de l’amour.

Le producteur exécutif de Bad Baby, Steph Harris, a déclaré: « Chloé est la parfaite maîtresse des méfaits pour gâcher nos couples avec l’aide de certains des meilleurs farceurs du monde – libérant un bébé (et des parents) loin d’être innocents sur le public sans méfiance avec hilarant et des résultats frissonnants.

Depuis son lancement en octobre 2022, Channel 4.0 a généré plus de 50 millions de vues et plus de 200 000 abonnés.

La chaîne a gagné 156 millions de minutes regardées et depuis son lancement, 71,4 % de toutes les vues proviennent des 13-24 ans.