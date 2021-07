Chloe Burrows de Love Island choque les téléspectateurs en tripotant l’énorme serpent de pantalon de Toby

Chloe Burrows de LOVE Island a été à la hauteur de son nom ce soir alors qu’elle s’enfonçait dans le pantalon de Toby et a été choquée par ce qu’elle a trouvé.

La secrétaire impertinente n’a pas pu contenir son excitation après avoir côtoyé le footballeur et découvert quelque chose de « putain d’énorme ».

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

2 Chloé et Toby sont devenus TRÈS à l’aise l’un avec l’autre sous les couvertures Crédit : ITV

Le couple a passé la nuit à dormir dans le jardin – mais n’a pas vraiment dormi.

Toby a dit aux garçons : « Frère, nous n’avons même pas dormi. Je ne sais pas si c’est parce qu’elle était à côté de moi ou à cause de la situation.

« L’homme dangereux de Chloé, je ne peux pas dormir dans un lit avec elle 24h/24 et 7j/7.

«Juste des baisers, des câlins, des câlins, quelques agrippements. Saisir était chaud. Aucun but encaissé, aucun but marqué. Impasse. On y retourne. »

2 Ils voulaient prendre les choses lentement Crédit : Érotème

Cependant, Chloé a révélé plus que quiconque était destiné aux filles.

S’adressant à ses filles le lendemain matin, elle a déclaré: «Je n’ai jamais connu un gars qui soit aussi excité juste après un baiser.

« Ensuite, je suis allé dans une grosse cuillère et je voulais juste sentir ce qu’il y avait dans son pantalon et c’était foutrement énorme.

« Je ne m’y attendais tout simplement pas. »

Les téléspectateurs ont été choqués par ses commentaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

L’un d’eux a écrit : « Chloé regarde déjà sa bite ? [crying emojis] #île de l’amour »

Un deuxième a déclaré: «Je viens de vomir sur Chloé et Toby. Pas aujourd’hui satan. #île de l’amour »

Un autre a ajouté : « Oui Chloé, mais est-ce que Sex/Life est énorme ? #LoveIsland »