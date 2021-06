Chloe Burrows de Love Island brise le silence sur la romance avec un père marié – insistant sur le fait qu’elle l’a largué quand elle l’a découvert

La star de LOVE Island, Chloe Burrows, a rompu son silence sur sa romance avec un père marié.

L’experte en marketing de 25 ans a suscité un tollé lorsqu’elle a déclaré: « J’ai un faible pour un homme marié. J’ai rencontré quelqu’un au travail. »

Elle a ajouté dans une promo pour l’émission: « Je pensais que c’était le coup de foudre – jusqu’à ce que mon manager me rappelle sa femme et ses enfants. Cela ne veut pas dire que je ne l’ai pas bu la plupart des week-ends. «

Interrogée sur les affirmations du Sun avant de se rendre dans la villa, Chloé a déclaré qu’elle avait « largué » le mec sur place lorsqu’elle a découvert qu’il était marié.

Elle a insisté : « Je n’ai pas eu de liaison – elle a été sortie de son contexte.

« J’ai rencontré quelqu’un au travail et j’ai évidemment vraiment compris ce que je ressentais à son sujet, je pensais qu’il était absolument fantastique.

« Puis j’ai découvert qu’il était marié et qu’il avait des enfants. Évidemment, je me suis dit : ‘Qu’est-ce que le F…?’ Ensuite, je l’ai largué parce que je me disais : ‘C’est quoi, bordel ?

Chloé a ajouté : « Ce n’était pas comme : ‘Ouais, donne-moi un homme marié.’ Absolument pas, je ne veux pas d’homme marié.

« Je ne veux personne avec un petit ami, je ne veux pas d’un garçon qui aime quelqu’un d’autre. »

Contestée par son affirmation selon laquelle elle appelle son ex marié la plupart des week-ends – même après avoir découvert qu’il était marié – Chloé a déclaré: « Pas la plupart des week-ends » avant d’ajouter: « Il n’a pas répondu. »

Elle a expliqué qu’elle n’avait pas fait savoir au gars qu’elle se rendait à Love Island en disant: « Je n’en ai parlé à personne, mais je ne le lui dirais pas de toute façon. »

Et elle a insisté sur le fait que les filles devraient lui faire confiance autour de leurs hommes en disant : « Il y a un code fille. Si elles sont en couple, elles sont en couple pour une raison.

« Pourquoi penserais-je que je pourrais me glisser? Les garçons sont partout sur une fille – cela me rebuterait.

« Je ne sais pas si c’est la même chose pour tout le monde – mais je ne voudrais pas voir ça. »

Elle a également déclaré que les téléspectateurs ne devraient pas s’attendre à des bouffonneries classées X de sa part, nous disant qu’elle ne serait pas une « petite madame torride ».

Elle a dit que sa grand-mère et son grand-père regarderaient, ajoutant: « Je vais me comporter – je suis une dame à la fin de la journée, donc je dois me comporter comme une dame. »

Love Island revient sur ITV2 lundi à 21h.