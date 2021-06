Chloe Burrows de Love Island affirme que sa famille est hantée par le fantôme d’un homme qu’elle pense être un parent

La star de LOVE Island 2021, Chloe Burrows, a affirmé que sa famille était hantée par le fantôme d’un homme – et ils pensent qu’il est un parent.

Le nouveau venu de la télé-réalité, de Bicester, a déclaré que les membres de la famille se sont retrouvés face à face avec un fantôme errant dans leur maison.

Chloe Burrows dit que sa famille est hantée par le fantôme d’un parent[/caption]

Chloé, 25 ans, a raconté Étoile du jour: « Mon oncle était vraiment jeune quand c’est arrivé – c’était quand il avait environ 10 ans, donc il n’était pas assez vieux pour être ivre ou quoi que ce soit.

« Il s’est réveillé au milieu de la nuit et il a vu un homme se promener dans la maison.

« Cela s’est produit plusieurs fois.

« Ensuite, il l’a dit à sa mère et il a décrit l’homme et elle savait de qui il parlait. Et elle lui a montré une photo et il l’a reconnu.

La star dit que son oncle a vu le fantôme pour la première fois à l’âge de 10 ans[/caption]

Cela survient alors que la star de 2019 Joanna Chimonides a déclaré que la villa de Love Island est hantée par un fantôme qui se penche sur les lits la nuit.

L’ex-Insulaire est persuadé qu’une femme blonde hante la chambre et donne des heebie jeebies aux stars de la série.

« Des choses étranges se sont produites dans la villa pendant que j’y étais. »

« Nous pensons que l’endroit est hanté. Une fois Jourdan était persuadé qu’elle avait vu un fantôme.

«Elle a dit qu’elle avait été réveillée soudainement et qu’il y avait cette femme blonde penchée sur son lit et se balançant d’avant en arrière.

« Elle a dit que ça ressemblait à Belle mais bien sûr que ce n’était pas elle. »





Joanna révèle que Jourdan Riane était « totalement convaincue » d’avoir vu un fantôme.

«Ça nous a tous fait flipper», a-t-elle déclaré.

Love Island commence à 21h le lundi 28 juin sur ITV2 et ITV Hub. Les épisodes sont disponibles le lendemain matin sur BritBox.