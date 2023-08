Chloe Burrows bâillonne après la confession de « rang » de la date de Celebs Go Dating

CHLOE Burrows a été bâillonnée dans ses mains pendant Celebs Go Dating après que son prétendant potentiel ait fait des aveux de « rang ».

L’ancienne star de Love Island, 27 ans, était allée boire un verre avec Finton aux cheveux blonds quand il l’a stupéfaite avec son aveu bizarre.

Chloe Burrows a été bâillonnée sur Celebs Go Dating[/caption] E4

C’est arrivé après que son rendez-vous avec Finton ait fait une confession choquante[/caption]

Assise en face du beau gosse, Chloé semblait bien s’entendre avec lui – jusqu’à ce qu’il lui donne un coup de gueule avec une phrase rapide.

Finton a dit à Chloé horrifiée que sa mère lui coupait toujours les ongles.

La couverture est survenue après que Chloé lui ait dit qu’elle aimait les « beaux ongles » chez un homme.

Mais il lui a dit : « J’ai de beaux ongles, en toute honnêteté. Ils sont bien.

« Je vais être honnête à ce sujet, ma mère me coupe les ongles des pieds. »

Chloé s’est instantanément bâillonnée en entendant la révélation.

Elle a ensuite crié: «Êtes-vous sérieux? C’est le rang !

La star a déclaré dans un article à la caméra: « Cela doit être l’une des pires choses les plus dégueulasses que j’aie jamais entendues.

« Tout ce que je peux voir maintenant, c’est sa mère lui toucher les pieds, lui couper les pieds… lui sucer les pieds. Je ne sais pas pourquoi. C’est affreux! »

Chloé a ensuite été vue en train de demander à Finton: «Est-ce qu’elle te baigne? Te laver ? Essuie ton cul ? »

Cependant, il n’a fait qu’empirer les choses en répondant : « Quand je retrouverai ma femme, elle devra me couper les ongles. »

Chloé n’était pas non plus la seule personne dont l’estomac s’est retourné à l’admission de Finton.

Un téléspectateur a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Ta mère te coupe les ongles des orteils ? WTF.

Chloé cherche l’amour sur Celebs Go Dating après sa rupture avec Toby Aromolaran en octobre dernier.

La star de télé-réalité blonde avait rencontré Toby, 27 ans, dans la villa Love Island en 2021 et il semblait qu’ils étaient la vraie affaire.

Mais l’année dernière, les fans ont été choqués lorsque le couple a confirmé qu’ils s’étaient séparés.

Les ex sont d’abord restés discrets sur leur rupture, mais Chloé a finalement parlé au Sun de son chagrin d’amour plus tôt ce mois-ci.

Elle a dit: « C’était effrayant. Je ne peux pas mentir. J’ai toujours l’impression que les gens me considèrent comme « moi et Toby » et j’aurai toujours de l’amour pour Toby.

« J’aime ce garçon à mort, mais nous n’avons tout simplement pas fonctionné. »

Chloé a dit qu’elle avait contacté Toby « par respect » et lui avait fait part de sa décision de participer à Celebs Go Dating sur E4.

« Je ne savais pas ce qu’il en penserait, bien que je lui en ai parlé, il était cool », a-t-elle révélé.

« Par respect, je l’ai appelé, il était cool.

« Notre rupture n’était pas mauvaise, nous l’avons juste gardée privée.

« C’est presque comme si vous souhaitiez que quelque chose de fou se soit produit, mais ce n’était pas le cas. »

Chloé a dit que la mère de Finton lui coupant les ongles était « la chose la plus dégueu »[/caption] Éclaboussure

La star de Love Island espère trouver l’amour sur Celebs Go Dating[/caption] Instagram/@chloeburrows

Cela vient après sa séparation avec Toby Aromolaran en octobre dernier[/caption]