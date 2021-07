Chloe Burrows a sournoisement renversé des haricots sur une liaison avec un homme marié, affirment les fans de Love Island – mais l’avez-vous remarqué?

Les fans de LOVE Island ont affirmé que Chloe Burrows avait sournoisement renversé la mèche de sa liaison avec un homme marié – mais l’avez-vous remarqué?

La responsable marketing de 25 ans a avoué la romance illicite avant d’entrer dans la villa plus tôt cette semaine.

5 Les fans pensent que Chloé a parlé de sa liaison avec un homme marié sur Love Island d’aujourd’hui

Et lorsqu’elle a rencontré l’ouvrier Brad McClelland dans l’épisode d’aujourd’hui, elle a semblé faire référence à sa relation passée.

Après avoir appelé le beau gosse pour ne pas lui avoir posé assez de questions plus tôt dans la journée, Brad a tenté de rectifier le tir avec une conversation en soirée.

En s’ouvrant, Chloé a partagé: « J’ai rencontré quelqu’un et nous avons été ensemble pendant cinq ans – mais je n’ai jamais été sa petite amie. »

Mais les téléspectateurs à la maison étaient déconcertés par le concept de voir quelqu’un pendant cinq ans SANS devenir un couple.

5 Elle a discuté des relations passées avec Brad

5 Certains téléspectateurs mettent deux et deux ensemble

Ils ont mis deux et deux ensemble et ont affirmé que la raison pour laquelle ils n’auraient pas noué de relation sérieuse ensemble était qu’il était son ex marié.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit : « 5 ans et jamais en couple ? C’était deffo l’homme marié ».

Un autre a ajouté: « Chloé n’était pas la petite amie parce que l’homme était marié. »

Un troisième a fait écho : « ‘J’étais avec ce gars mais je n’ai jamais été sa petite amie’ est-ce parce qu’il était marié Chloé ?? »

5 Chloé s’est vanté de l’affaire avant d’entrer dans la villa Crédit : ITV

5 Elle a ensuite fait marche arrière Crédit : Rex

Un de plus a dit : « Ensemble depuis 5 ans mais jamais sa copine ????

« Cela devait être l’un de ces hommes mariés qu’elle aime. »

Dans sa bande-annonce vidéo, publiée la semaine dernière, Chloé s’était vantée : « J’ai un faible pour un homme marié. J’ai rencontré quelqu’un au travail.

« Je pensais que c’était le coup de foudre – jusqu’à ce que mon manager me rappelle sa femme et ses enfants.

« Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ivre, appelle-le la plupart des week-ends.

Cependant, les fans pourraient se tromper avec leur théorie car avant d’entrer dans la villa, elle a minimisé les affirmations dans une interview avec The Sun – insistant sur le fait qu’elle a « largué » le mec sur place lorsqu’elle a appris qu’il était marié.

Elle a déclaré: « Je n’ai pas eu de liaison – elle a été sortie de son contexte. »

La blonde a poursuivi: « Ce n’était pas comme: ‘Ouais, donne-moi un homme marié.’ Absolument pas, je ne veux pas d’homme marié.

Contestée par son affirmation selon laquelle elle appelle son ex marié la plupart des week-ends – même après avoir découvert qu’il était marié – Chloé a déclaré: « Pas la plupart des week-ends » avant d’ajouter: « Il n’a pas répondu. »