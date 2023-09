Chloe Brockett décroche son premier emploi à la télévision après avoir été suspendue de Towie pour une affaire de « jet de verre »

La star de TOWIE, Chloe Brockett, est sur le point de rejoindre une autre grande émission de téléréalité – bien qu’elle ait été suspendue pour mauvais comportement.

La fille d’Essex devrait être dévoilée dans le cadre du line-up de Celebrity Ex On The Beach, qui sera diffusé sur MTV.

Elle sera rejointe par son ex et co-star de Towie, James Locke, et son ex, l’ancienne favorite de Towie, Yazmin Oukhellou, avec des initiés promettant qu’il y aura des « feux d’artifice ».

Une source a déclaré : « James fait toujours de la bonne télévision, donc les patrons étaient ravis lorsqu’il a accepté de revenir pour un autre tour.

« Il a une histoire assez romantique, donc il y a beaucoup d’ex qu’ils peuvent faire venir pour créer des feux d’artifice, et il sera certainement intéressant de voir comment lui et Yaz s’entendent. »

Chloé est également sortie avec Jack Fincham de Love Island après sa séparation de son ex-petite amie Dani Dyer.

Elle a rejoint le casting de Towie en 2019 et s’est alors lancée dans une romance de courte durée avec sa co-star Harry Lee.

Le Sun a contacté un représentant de Chloé pour commentaires.

Cela survient malgré que Chloé ait déclenché des troubles chez Towie où elle a été accusée d’avoir lancé trois gobelets en verre sur Roman Hackett.

La dispute s’est intensifiée après qu’elle a appris que Roman, 21 ans, ne s’intéressait plus à elle de manière romantique.

Son copain Dani Imbert a révélé qu’il souhaitait se concentrer sur une relation avec elle.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Dani a déclaré : « J’ai été entraîné dans tout cela et c’était vraiment inconfortable pour moi d’être ami avec Chloé maintenant.

« Avoir une histoire avec Roman et être un bon ami avec Roman. Je les ai mis en place, je les ai soutenus, évidemment je suis content de ma relation.

« Je veux que mes deux copains soient heureux.

« Roman a fini par avouer qu’il avait des sentiments plus forts envers moi que Chloé alors qu’il sortait avec Chloé, puis m’a mis dans une situation délicate où j’ai dû transmettre cela à Chloé. »

Nous avons raconté comment Chloé a été suspendue après avoir lancé trois verres sur sa co-star Roman Hackett lors d’une violente crise.

Et Dani – qui est actuellement en couple avec le bel homme d’affaires d’Essex, Reiss Boyce – a confirmé que sa conversation avec Chloé avait fait éclater la beauté.

Elle a déclaré : « C’était donc dû au fait que Roman a toujours des sentiments pour moi.

« Comme vous pouvez l’imaginer, personne ne prendra ça très bien. C’est la deuxième fois qu’il lui manque de respect à mon égard.

Un spectateur choqué a raconté au Sun comment Chloé avait explosé de fureur contre Roman pendant le tournage à Brentwood, Essex.

Elle a été immédiatement retirée des ondes, son avenir dans la série étant mis en doute.

