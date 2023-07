Chloe Brockett de Towie suscite des rumeurs selon lesquelles elle est de retour avec l’ex de Love Island alors qu’ils sont repérés ensemble à l’aéroport

Chloe Brockett de TOWIE a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle serait de retour avec son ex Jack Fincham après qu’ils aient été aperçus ensemble à l’aéroport.

Le couple a été lié pour la première fois en 2019 peu de temps après que Jack se soit séparé de sa copine gagnante de Love Island, Dani Dyer.

Chloe Brockett et Jack Fincham ont laissé entendre qu’ils étaient de retour ON[/caption] Instagram

Jack était tout sourire tenant ses collations[/caption]

Chloé, 21 ans, et Jack, 30 ans, étaient allumés / éteints jusqu’en 2021 – mais l’ancien couple semble s’être à nouveau rapproché.

L’ancien couple avait l’air confortable alors qu’ils se promenaient ensemble dans l’aéroport pendant que Chloé filmait sur son téléphone.

« Regardez qui j’attendais… oh il est arrivé », a dit Chloé à ses xx abonnés.

La star a tourné la caméra vers Jack, qui était tout sourire portant des collations.

Les deux ont été vus en train de rire l’un avec l’autre alors qu’ils discutaient de qui allait faire rouler la valise.

Ce n’est pas la première fois que le couple sort ensemble ces dernières semaines.

Plus tôt cette année, ils ont regardé de près lors d’un road trip avec Chloé et Jack partageant des vidéos et des photos sur leurs histoires Instagram.

Chloé a posté une photo de Jack sur le siège passager de sa voiture et a déclaré: «Regardez qui me rejoint lors de mon road trip?

« Il a déjà prévu de s’arrêter. Il part pour une nuit !

Une heure plus tard, elle ajoute : « Alors ça fait environ 45 minutes qu’on roule, on a déjà eu un arrêt de service ! »

En mai 2021, Chloé a confirmé qu’elle s’était séparée de Jack.

Chloé a partagé la nouvelle avec ses abonnés lors d’une récente séance de questions-réponses sur Instagram après qu’un fan lui ait demandé si elle était célibataire.

Elle a répondu: « Je suis x. »

La star a également confirmé qu’elle ne « voyait ni ne sortait avec personne » pour le moment.

Cela vient après que Jack ait récemment révélé qu’il était de nouveau célibataire après avoir fréquenté une beauté brune nommée Jodie Ella.

Pendant ce temps, Chloé a eu une rapide romance à l’écran avec Roman Hackett.

Le couple a eu une histoire ensemble[/caption]