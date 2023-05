Chloe Brockett de Towie révèle une nouvelle querelle avec ses co-stars alors qu’elle ne suit plus ses ex-copains sur les réseaux sociaux

CHLOE Brockett a fait monter les enchères dans sa querelle après avoir brutalement abandonné deux de ses anciens amis et co-stars.

La jeune femme de 22 ans semble avoir fermement coupé les ponts avec deux de ses collègues stars de The Only Way is Essex après les avoir supprimées de son compte Instagram.

Chloe Brockett a coupé les ponts avec Amber Turner (extrême gauche) et Chloe Meadows (gauche)[/caption] Instagram

Elle a abandonné les filles après une dispute amère[/caption]

Chloé a appuyé sur le bouton de désabonnement d’Amber Turner, 29 ans, et de Chloe Meadows, 31 ans.

Cela vient alors qu’elle a confirmé que les amitiés étaient terminées après une confrontation explosive lors du dernier épisode de l’émission ITVBe.

Il semble que Chloe M et Amber aient rendu la pareille car Chloe B n’apparaît plus non plus sur leur liste suivante.

Lors de l’épisode de TOWE de dimanche, Chloé B a fondu en larmes en avouant à Courtney Green qu’elle en avait marre qu’Amber la « déterre constamment ».

Plus tard, le couple s’est affronté et a décidé de faire une pause dans leur amitié, tandis que Chloe M s’est exprimée et a déclaré que le comportement récent de Chloe B était « le pot appelant la bouilloire noire ».

De nombreux fans ont tenu à savoir si le groupe surnommé « girl band » a mis son drame au lit après s’être brouillé cette série.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, une personne a demandé : « Qu’avez-vous pensé de ce commentaire sur la bouilloire noire ? »

Se référant à Chloé M, Chloé a répondu : « Fille elle a dit environ 100 commentaires toutes séries. Au moins cette fois, elle avait le front de me le dire en face.

Un autre fan a demandé: « Êtes-vous toujours ami avec l’un des groupes de filles? Tu es mieux sans eux.

Chloé n’a pas tardé à complimenter Courtney mais n’a fait aucune mention d’Amber et de Chloé M.

Elle a simplement dit : « Courtney est une personne très douce que j’aime beaucoup. »

En mars, une source a déclaré au Sun que les meilleures amies Amber et Chloé se sont disputées après être sorties ensemble.

Ils ont dit: « Amber, Dan et Chloé sont tous sortis récemment, mais Amber a décidé de rentrer tôt à la maison. Dan lui a dit qu’il allait rester dehors un peu plus longtemps mais qu’il la reverrait bientôt chez eux.

« Chloé a ensuite convaincu Dan d’aller à une after et il est rentré très tard, laissant Amber furieux. »

Ils ont poursuivi: « Rien de fâcheux ne s’est produit entre Chloé et Dan, ils passaient juste un bon moment, mais Amber ne l’a pas vu de cette façon. »

La faille de Chloé et Amber a été révélée pour la première fois en mars[/caption] Instagram

Chloé a déjà parlé de ses co-stars[/caption]