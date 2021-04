La star de TOWIE Chloe Brockett a été interdite de tournage après avoir enfreint les règles du coronavirus pour rendre visite à son petit ami Jack Fincham, selon des informations.

La star de télé-réalité, 20 ans, a été informée par des patrons qu’elle aurait besoin de produire un test négatif pour revenir à l’émission, selon le Courrier quotidien.

Chloe Brockett de Towie aurait été interdite de tournage[/caption]

Une source a déclaré à la publication: «Chloé a enfreint les règles du coronavirus en se rendant chez Jack, alors Towie a dû la suspendre.

«Les acteurs et l’équipe ont tout fait pour filmer la série actuelle en toute sécurité et dans le respect des directives gouvernementales.

«Chloé savait qu’elle avait laissé tomber l’équipe, mais elle est tellement enthousiasmée par Jack qu’elle n’a pas pu résister à voyager d’Essex à Kent pour le voir.

Elle aurait enfreint les règles de Covid pour rendre visite à Jack Fincham[/caption]

The Sun a contacté les représentants de Jack et Chloé pour obtenir leurs commentaires.

Un porte-parole de la société de production Lime Pictures a déclaré à la publication que l’incident s’était produit il y a trois semaines lorsqu’un membre de la distribution avait visité le jardin de quelqu’un qui n’était pas dans sa bulle.

Chloé a récemment laissé entendre que sa relation avec Jack était de retour après avoir partagé des fleurs «envoyées par lui».

Le couple a été connecté pour la première fois en 2019, peu de temps après que Jack se soit séparé de sa copine gagnante de Love Island, Dani Dyer.

Les fans de Chloé étaient sûrs qu’elle s’était remise avec Jack[/caption]

Chloé, 20 ans, a rendu ses fans fous quand elle a posté une photo de quelques fleurs que l’on croit provenir du gagnant de Love Island, Jack.

Tout a commencé lorsqu’un fan a demandé à Chloé si elle sortait avec quelqu’un lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram.

La star de Towie a confirmé qu’elle n’était pas sur le marché.

Elle a dit: «Oui, je sors avec quelqu’un. On me pose souvent cette question, mais oui, je sors avec quelqu’un.

Elle a avoué qu’elle était de retour en couple[/caption]

Elle a ensuite partagé un cliché de quelques fleurs époustouflantes de Jack Fincham, laissant entendre que leur relation était de retour.

Elle l’a légendé «Merci Jack Fincham» avec des émojis de coeurs d’amour.

Le duo a été lié pour la première fois peu de temps après la séparation de Jack de Dani.

Le soleil a révélé à l’époque comment Jack et Chloé avaient échangé des messages, avant d’organiser finalement un rendez-vous.

Elle a remercié Jack personnellement pour les superbes fleurs de Pâques[/caption]

Cependant, Jack l’a annulé car il pensait que c’était trop tôt après sa rupture.

Une source a déclaré à l’époque: «Il a glissé dans ses DM et lui a demandé de sortir. Elle est vraiment excitée à ce sujet et en a parlé aux gens.

«Malheureusement, Jack a rapidement eu froid aux yeux car il a estimé que c’était trop tôt après Dani et a annulé le rendez-vous. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’iront jamais à un rendez-vous.

Chloé a ensuite évolué avec la star de Ex On The Beach, Stephen Bear.

Jack est sorti avec Chloé pour la première fois après sa séparation avec Dani Dyer en 2019[/caption]





Cependant, en décembre, Chloé et Jack se sont de nouveau connectés après avoir partagé des photos du même bain à remous.

Les prises de vue, affichées à des heures d’intervalle la veille de Noël, semblaient provenir exactement du même bain à remous, ce qui a incité les fans à établir la connexion.

Ils ont également laissé des messages affectueux dans les commentaires ci-dessous.

La rumeur de romance a été de courte durée, car le couple a fini par ne plus se suivre sur Instagram peu de temps après.