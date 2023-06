La star de TOWIE, Chloe Brockett, a pris un coup sauvage à ses ex-copains en disant que les gens qui la « détestent » sont jaloux.

Le joueur de 22 ans, qui a rejoint l’émission ITVBe en 2019, ne s’est pas retenu lors d’une récente séance de questions-réponses sur Instagram.

Chloe Brockett a balayé ses ex-amis dans une publication Instagram[/caption] Alamy

Chloé et la co-vedette de Towie, Amber Turner, ne sont plus amis[/caption]

Un fan lui a récemment demandé: « Comment gérez-vous les gens qui sont méchants parce que vous avez besoin de conseils x. »

Chloé a répondu : « En fait, je disais ça à mon ami l’autre jour… ça fait du bien d’avoir un peu de haine !

« C’est la reconnaissance que vous faites quelque chose qu’ils ne peuvent pas faire !

« Sinon, pourquoi détesteraient-ils… prospérer de la haine et continuer à les faire vous détester encore plus ? »

Chloé s’est récemment disputée avec son ancienne amie Amber Turner – et a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention d’arranger les choses avec elle.

Les fans de The Only Way is Essex ont regardé la querelle entre Chloé et Amber, 29 ans, au cours de la dernière série.

Et il semble qu’il n’y aura pas de scènes de réconciliation entre les deux dames au retour de la série.

On a demandé à Chloé : « Avez-vous l’intention de vous réconcilier avec quelqu’un ? »

Elle a répondu : « Je sais qu’on en a beaucoup parlé…

«Mais, personnellement, non. Là où j’en suis dans ma vie maintenant, j’ai l’impression qu’il n’y a pas besoin de « civilité » ou de réconciliations d’amitiés passées.

Cela vient après que Chloé ait décidé de riposter publiquement à Amber après quelques scènes accablantes de l’émission de téléréalité ITVBe.

Amber parlait à ses amis Chloe Meadows, Courtney Green et Elma Pazar de Chloé au déjeuner.

Amber a déclaré: « Quand tu sors en soirée, si Dan et moi avons une dispute ou une dispute, la dernière chose que mon meilleur ami devrait faire quand je tourne le dos est de dire ‘Dan tu veux toujours venir à l’after party ? Viens-tu?' »

Elle a poursuivi : « Qu’est-ce que tu fais ? C’est embarrassant et j’ai juste pensé que non, c’était un comportement bizarre.

Chloé a riposté sur Instagram dans une diatribe furieuse en disant: « Aujourd’hui, elle est assise là en disant » Chloé est une cause perdue, une cause perdue « . »

La star brune a terminé en envoyant un message à sa co-star, ajoutant : « Tais-toi. Tais-toi de parler de moi idiot b *** h.

Dans une autre fouille, Chloé a également partagé un mème de certaines poupées Barbie, sous-titré : « Tu ne peux pas t’asseoir avec nous. »

Chloé photographiée avec Amber, Chloe Meadows et Courtney Green[/caption]