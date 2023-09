Chloe Brockett de Towie étourdit alors qu’elle affiche son incroyable silhouette en bikini plongeant

CHLOE Brockett a stupéfié les fans en montrant sa silhouette dans un bikini à peine visible.

La star de Towie, 22 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une nouvelle photo d’elle posant pour le selfie torride.

Instagram

Chloé stupéfaite alors qu’elle posait dans un bikini à peine visible[/caption] Shutterstock

Chloé a couvert son visage sur la photo et a fait repousser ses mèches brunes sur une épaule.

Il ne fait aucun doute que Chloé a l’habitude de traîner en bikini maintenant après que The Sun a révélé qu’elle avait rejoint le line-up de la prochaine série de Celebrity Ex on the Beach.

Elle sera rejointe par son ex et co-star de Towie, James Locke, et son ex, l’ancienne favorite de Towie, Yazmin Oukhellou, avec des initiés promettant qu’il y aura des « feux d’artifice ».

Une source a déclaré : « James fait toujours de la bonne télévision, donc les patrons étaient ravis lorsqu’il a accepté de revenir pour un autre tour.

« Il a une histoire assez romantique, donc il y a beaucoup d’ex qu’ils peuvent faire venir pour créer des feux d’artifice, et il sera certainement intéressant de voir comment lui et Yaz s’entendent. »

Cela survient après qu’elle ait été suspendue de Towie à la suite d’une violente dispute avec Roman Hackett, au cours de laquelle elle lui a lancé trois verres.

Un spectateur choqué a raconté au Sun à l’époque comment Chloé avait explosé de fureur contre Roman pendant le tournage à Brentwood, Essex.