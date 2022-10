Chloe Brockett de Towie est furieuse alors qu’elle DUMPS Jordan après un rendez-vous – révélant la chose étrange qui l’a dissuadé

La star de TOWIE, Chloe Brockett, a révélé la chose qui «l’a découragée» de l’intérêt romantique de Jordan Brook.

Dans l’épisode le plus récent de la téléréalité à succès, les fans ont vu Jordan et Chloé à un rendez-vous, mais il semble que le couple ait depuis décidé de ne rien poursuivre de manière romantique.

Érotème

Érotème

Érotème

Chloé a révélé en exclusivité qu’elle était “heureuse d’être célibataire” et qu’elle était “rebutée par le chant de Jordan”.

Jordan est revenu sur la scène de l’Essex après quatre ans d’absence, et les téléspectateurs l’ont regardé apprendre à connaître Ella Rae Wise, et peu de temps après, il a été lié à Chloé.

La superbe jeune femme de 21 ans a également révélé qu’elle avait depuis vu ce qui s’était passé en République dominicaine, après l’émission filmée là-bas pour la série 30, et avait remarqué que Jordan “le mettait beaucoup sur Ella”.

En savoir plus sur Towie NOUVEL AMOUR La romance de Pete Wicks et Ella Rae Wise se réchauffe alors qu’ils sont repérés à un autre rendez-vous VIVRE LE D-REEM Tout ce qu’il faut savoir sur la star de Towie, Joey Essex

Chloé a déclaré: “Je n’étais pas en République dominicaine et je ne savais pas à quel point il le mettait sur Ella. D’après ce que j’ai entendu, c’était juste une promenade de chien et des trucs comme ça… »

S’ouvrant sur ce qui s’est passé entre elle et Jordan, elle a poursuivi: «Il a dit qu’il voulait me sortir.

«Nous sommes allés à un rendez-vous – un groupe d’entre nous était sorti. Nous sommes sortis et j’ai pensé qu’il n’était pas pour moi.

“Ce n’est pas une mauvaise personne, il est juste venu un peu trop fort.”

Jordan est une chanteuse passionnée, mais Chloé a révélé qu’elle n’était pas fan.

Elle a poursuivi: «Le chant de Jordan m’a découragé. Oh mon dieu, j’ai vu la sérénade sur le bateau. Si quelqu’un me faisait la sérénade, je mourrais.

Chloé a ajouté: «Je me sens vraiment à l’aise et confiante en moi et Jordan voulait en quelque sorte cette relation, ce qui est bien. Si c’est authentique ou non, je ne sais pas.

«Je ne sais pas si c’est un endroit authentique ou s’il veut juste être sur Towie. En ce moment, je suis heureux d’être célibataire.





Jordan et Chloé se sont d’abord rapprochés pendant le tournage, une source ayant déclaré au Sun à l’époque : « Ils se sont vraiment rapprochés au cours des dernières semaines.

“C’est évident pour tout le monde de voir qu’ils s’aiment et s’entendent bien.”

Ils ont ajouté : « Elle [Chloe] aime être autour de lui et il est définitivement en elle.

“Ce n’est encore qu’un début et ils apprécient la compagnie de l’autre en ce moment.”

Jordan a révélé comment Chloé avait été là pour lui lors du diagnostic de cancer de sa mère, et le couple a eu un rendez-vous pendant le tournage à Southend, mais il semble que toute chance de romance ait été anéantie.

Érotème