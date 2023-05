Chloe Brockett de Towie claque les co-stars dans une diatribe furieuse alors qu’elle révèle une querelle de spectacle

La star de TOWIE, Chloe Brockett, a dénoncé ses co-stars pour avoir bavardé dans son dos.

La beauté d’Essex, 22 ans, a confirmé qu’elle n’était plus amie avec les meilleures amies Amber Turner et Chloe Meadows.

Chloe Brockett a dénoncé ses anciens copains[/caption] Instagram

Lors de l’épisode de dimanche, Chloé B a fondu en larmes en avouant à Courtney Green qu’elle en avait marre qu’Amber la « déterre constamment ».

Plus tard, le couple s’est affronté et a décidé de faire une pause dans leur amitié, tandis que Chloe M s’est exprimée et a déclaré que le comportement récent de Chloé était « le pot appelant la bouilloire noire ».

De nombreux fans ont tenu à savoir si le groupe surnommé « girl band » a mis son drame au lit après s’être brouillé cette série.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, une personne a demandé : « Qu’avez-vous pensé de ce commentaire sur la bouilloire noire ? »

Se référant à Chloé M, Chloé a répondu : « Fille elle a dit environ 100 commentaires toutes séries. Au moins cette fois, elle avait le front de me le dire en face.

Un autre fan a demandé: « Êtes-vous toujours ami avec l’un des groupes de filles? Tu es mieux sans eux.

Chloé n’a pas tardé à complimenter Courtney mais n’a fait aucune mention d’Amber et de Chloé M.

Elle a simplement dit : « Courtney est une personne très douce que j’aime beaucoup. »

Cela vient après que Chloé ait décidé de s’exprimer après avoir regardé l’épisode final et appelé sa co-star ab *** h.

Elle a déclaré: «J’étais assise sur le balcon du gymnase et je me suis dit, savez-vous ce que je vais dire quelque chose.

« Tout le monde saute sur l’occasion de dire quelque chose sur moi parce que cela leur donnera quelque chose à dire, parce qu’ils ont tout le reste à raconter.

« Alors j’ai pensé que vous savez quoi, toutes les séries cette salope a été là avec son visage et chaque fois que mon nom a été mentionné, on dirait que quelqu’un vient de chier sous son nez. »

Chloé a ajouté: « Aujourd’hui, elle est assise là à dire » Chloé est une cause perdue, une cause perdue « . »

Elle a terminé en envoyant un message à sa co-star, ajoutant : « Tais-toi. Tais-toi de parler de moi idiot b *** h.

En mars, une source a déclaré au Sun que les meilleures amies Amber et Chloé se sont disputées après être sorties ensemble.

Ils ont dit: « Amber, Dan et Chloé sont tous sortis récemment, mais Amber a décidé de rentrer tôt à la maison. Dan lui a dit qu’il allait rester dehors un peu plus longtemps mais qu’il la reverrait bientôt chez eux.

« Chloé a ensuite convaincu Dan d’aller à une after et il est rentré très tard, laissant Amber furieuse. »

Ils ont poursuivi : « Rien de fâcheux ne s’est passé entre Chloé et Dan, ils passaient juste un bon moment, mais Amber ne l’a pas vu de cette façon.

« Elle pense que c’est vraiment hors de propos pour Chloé de sortir toute la nuit avec le petit ami de son pote, mais Chloé pense qu’elle fait un drame à partir de rien. »

Amber et Dan ont annoncé qu’ils se séparaient après six ans ensemble le mois dernier.

Chloé a dit qu’elle n’était qu’amie avec Courtney Green (à droite)[/caption]