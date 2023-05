Chloe Brockett de Towie a l’air très différente alors qu’elle pose pour une photo gratuite de maquillage naturel

La star de TOWIE, Chloe Brockett, était magnifique alors qu’elle présentait sa beauté naturelle sur une photo sans maquillage.

Chloé, 22 ans, a abandonné les filtres et les cosmétiques pour un superbe selfie.

La favorite de la télévision a montré sa peau impeccable dans le cliché dépouillé.

Vêtue d’un pull noir à fermeture éclair, Chloé a fait la moue devant la caméra et a dit aux fans: « Un petit non filtré pour vous tous. »

La beauté d’Essex a profité d’une pause après une série remplie de drames.

La semaine dernière, la star de télé-réalité, qui n’est pas étrangère aux clichés sensuels, a séduit ses followers alors qu’elle se baignait dans une piscine et enfilait son maillot de bain rose vif.

Chloé portait ses longues mèches sombres sur le côté et arborait un maquillage très glamour alors qu’elle tendait la main vers la caméra.

La fille de Towie a souri et a montré sa silhouette en utilisant son autre main pour remonter son bas de bikini.

Cela vient après qu’elle a été vue en train de fondre en larmes après avoir vu des « opinions négatives » sur elle de la part de ses co-stars de Towie.

Elle a dit qu’elle en avait marre que certains membres de Towie fassent des « fouilles sournoises » à son sujet.

« Je viens de sangloter sur le transat, je sanglotais littéralement – ​​j’ai regardé l’émission sur le hub et cela m’a vraiment bouleversé de voir toutes ces opinions négatives sur moi et souvent je n’ai aucune idée que ces opinions sont dites », le La star d’Essex a dit aux fans après avoir regardé le spectacle.

Elle a poursuivi: «Mes souvenirs de la Thaïlande étaient si positifs et j’ai l’impression d’être plutôt gentille avec tous ceux avec qui je m’entends et de voir ce que les gens disent de moi, même les petites fouilles sournoises me bouleversent.

«Cela vous contrarierait cependant, imaginez voir un groupe de personnes faire des f ****** fouilles sournoises sur vous. J’étais agacé. »

