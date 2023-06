Chloe Brockett de Towie a l’air totalement différente alors qu’elle se maquille gratuitement pour rencontrer les jumeaux d’Amy Childs

La star de TOWIE, Chloe Brockett, a montré sa beauté naturelle alors qu’elle profitait d’une rencontre surprise avec les adorables bébés jumeaux d’Amy Childs.

La glam girl Chloé, 22 ans, a abandonné son maquillage pour la rencontre à Chypre où les acteurs tournaient la nouvelle série explosive.

Instagram

Chloe Brockett avait l’air très différente sans son maquillage[/caption] Instagram

La star de télé-réalité est généralement habillée à neuf[/caption]

Amy, son petit ami Billy et leurs bébés de deux mois – Billy et Amelia – sont passés dire bonjour pendant leurs vacances sur l’île.

La réunion a mis un sourire sur le visage de Chloé et a été une pause rafraîchissante dans les disputes sans fin qui se déroulent sur le plateau.

Elle a été rejointe par le cousin d’Amy, Harry Derbidge et Saffron Lempriere, qui ont nourri Amelia au biberon.

Avant de rentrer chez elle, Amy a déclaré aux fans : « Quelles premières vacances incroyables avec les Twins et ma future femme. De la surprise à la distribution @towie, des journées à la piscine au soleil, du personnel incroyable et de la nourriture incroyable. Nous avons créé les souvenirs les plus INCROYABLES pour durer toute une vie.

« Maintenant, c’est l’heure de la maison pour le reste de notre petite famille. »

Le séjour chypriote du casting de Towie n’a pas été aussi relaxant que celui de la famille, avec des rapports de querelles incessantes.

La semaine dernière, Chloé a laissé entendre qu’elle s’était éloignée de ses co-stars pour éviter le drame.

Postant une photo idyllique de son hôtel à 500 £ la nuit, elle a écrit : « Bonjour… cet hôtel est incroyable ! C’est l’une des plus petites piscines dans lesquelles je me détends tout seul, loin de la folie.

Lorsqu’un fan lui a demandé si elle serait impliquée dans un drame, l’influenceuse a répondu : « Oui, bien sûr ! »

Chloé a eu sa juste part de drames dans le passé – en qualifiant récemment certains d’entre eux de « b ***** ».

Raw Image Ltd

Billy et Amy ont surpris le casting avec leurs bébés jumeaux[/caption] Instagram

Chloé a bercé bébé Billy, aux côtés de ses co-stars Harry et Billy[/caption]