Chloe Bailey tire sa photo sur le béguin pour la célébrité Michael B. Jordan

Chloe Bailey n’hésite pas à exprimer son attirance pour Michael B. Jordan – mais cela ne veut pas dire qu’elle veut lui envoyer le message directement.

Le chanteur de « Have Mercy » s’est récemment assis pour une interview avec Le spectacle Dotty sur Apple Music, où elle a révélé que sa célébrité préférée était toujours Michael B. Jordan.

« Michael B. Jordan est mon béguin pour les célébrités », a déclaré Bailey sans hésitation. « On m’a dit cela lors d’interviews, même il y a des années. »

Avec cette déclaration, Bailey fait apparemment référence à une apparition qu’elle et sa sœur, Halle Bailey, ont faite dans The Real en 2018. Au cours de cette interview il y a cinq ans, Chloé a déclaré que ses célébrités préférées incluaient Donald Glover et les personnes susmentionnées. Panthère noire étoile.

Alors que la conversation sur Apple Music se poursuivait, Bailey a révélé que même si elle avait parlé ouvertement de son béguin dans les interviews, elle n’avait pas dit personnellement à Jordan qu’il était son béguin pour les célébrités.

« Je ne tire pas », a-t-elle expliqué à Dotty, qui a ensuite demandé comment Jordan connaîtrait ses sentiments.

« Je ne sais pas », a répondu Bailey.

Dotty a encouragé la chanteuse à envoyer à l’acteur un DM sur Instagram pour exprimer ses sentiments, mais Chloé ne semblait pas trop apprécier cette idée.

« Vous pourriez bloquer vos bénédictions et je sais que vous êtes grand en bénédictions », a-t-elle déclaré à Bailey.

« Je sais que je suis grand en bénédictions, mais je me dis que Dieu m’apportera mes bénédictions quand elles seront censées être ici », a déclaré Bailey.

Le jeune homme de 25 ans a poursuivi en expliquant que lorsque nous essayons de « forcer » nos bénédictions, nous pouvons « empêcher d’autres bénédictions » de parvenir jusqu’à nous.

Alors que cette partie de l’interview touchait à sa fin, Dotty a demandé à la star ce qu’elle préférait chez Michael B. Jordan, ce qui a fait rire et rougir le chanteur.

« Ouah! Regarde-toi, rougissant comme s’il était dans la pièce ! » » dit Dotty. « C’est fou! Rien qu’en pensant à lui !

Une fois qu’un extrait de cette interview a été publié sur La salle d’ombreles fans n’ont pas pu s’empêcher de souligner dans la section commentaires qu’elle envoyait déjà un tir assez direct.

« Ces interviews le mentionnant sont THE SHOTS ! », a déclaré un commentateur. « Il est finalement allé voir l’un d’entre eux! » Un autre a écrit : « C’était le tournage. Cela lui parviendra.

Ce n’est pas la première fois que les fans souhaitent que Bailey et Jordan se réunissent. Plus tôt cette année, lorsque Chloé a assisté à la Credo III première, les commentaires sur la beauté du couple qu’ils formeraient étaient partout sur les réseaux sociaux.

Peut-être que maintenant que Chloé a de nouveau envoyé quelques sondes, Michael sera celui qui entrera dans ses DM Instagram.