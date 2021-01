Maintenant c’est un conseil que nous pourrions tout utiliser, bien qu’il soit particulièrement utile pour les stars à l’honneur comme Chloe x Halle. Après tout, ils ne sont pas juste les musiciens!

Le duo a joué sur Freeform’s grandi pendant trois saisons – la troisième se joue actuellement de semaine en semaine – et en parlant à E! Des nouvelles sur Pop du jour, Halle a jailli du personnage de sa sœur, Jazz.

«J’étais vraiment fière d’elle en se choisissant elle-même et en réalisant qu’elle doit apprendre à établir des priorités et à se concentrer», a expliqué Halle. « Pour moi, j’ai l’impression que j’apprends ça, surtout quand il s’agit d’amour et de relations. »