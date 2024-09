Chlöe Bailey parle de son statut de « sex-symbol »

Image

L’époque où Chlöe Bailey était une enfant star est révolue. Désormais, ce que vous voyez est ce que vous obtenez, et c’est une femme adulte. L’auteure-compositrice-interprète a abandonné son personnage de gentille fille d’à côté pour se transformer en sex-symbol qui a secoué le monde avec le single titillant « Have Mercy » de 2021.

Elle a apparemment redoublé d’efforts pour s’approprier son côté sexy avec la sortie du morceau sensuel « Surprise » en 2022, puis son premier album, En morceauxen 2023. L’évolution a été personnelle et authentique, même si certains fans ont du mal à accepter qu’elle ne soit plus l’adolescente qui fait des reprises des tubes de Beyoncé sur YouTube aux côtés de sa sœur Halle.

Dans une récente interview accordée à l’émission « Ebro in the Morning » de Hot 97, elle a reconnu qu’il existe un espace où les fans de longue date qui la connaissent depuis plus d’une décennie se croisent avec ceux qui ont remarqué ses courbes. Mais ni elle ni Halle ne font semblant d’apaiser l’un ou l’autre de ces groupes. « Cela fonctionne parce que nous sommes authentiques envers nous-mêmes et nous n’essayons pas de faire quelque chose que ce n’est pas », a-t-elle déclaré aux animateurs Ebro Darden, Peter Rosenberg et Laura Stylez.

Alors que Chlöe faisait monter la température, sa sœur cadette est devenue une star Disney avec une image socialement plus saine en tant qu’Ariel dans le remake live-action de La Petite Sirène. Son passage à l’âge adulte sous les yeux du public lui a valu des rôles dans la série pour jeunes adultes d’ABC « Grownish » et, de manière controversée, dans la série limitée Prime « Swarm ».

Cette dernière a enthousiasmé les utilisateurs des réseaux sociaux, puisque Chlöe et Damson Idris ont partagé une brève scène de sexe quelques minutes après le début du premier épisode. Pourtant, elle a déclaré que « ce n’était pas un combat pour grandir en soi, c’était un combat pour être entendue », au milieu du bruit des éloges et des réactions négatives entourant sa transformation.

« J’ai l’impression que le combat pour me voir grandir est plus une chose extérieure, du point de vue du public. Je pense que je vis simplement et que ma musique va progresser… Je raconte juste mon histoire… Je n’ai jamais pensé que je voulais délibérément devenir plus mature », a poursuivi l’artiste.

Le mois dernier, le 9 août, elle a sorti son deuxième projet, Problème au paradisdont les singles « Boy Bye » et « FYS » marient ses racines R&B à ses aspirations pop et rock. Pourtant, elle a admis qu’il faudra encore des années avant que ses fans acceptent pleinement son statut d’adulte. Et elle est d’accord avec ça.

« Je ne suis ni aveugle ni idiote. J’ai vraiment l’impression que c’est dans cette catégorie que les gens aiment me mettre », a-t-elle déclaré à propos du fait d’être considérée comme un sex-symbol. Elle a ajouté : « Mais vous savez, quand on y pense, j’ai 26 ans. J’ai 30 ans, mais je pense que comme les gens ont grandi avec ma sœur et moi, on ne peut pas ne pas me voir comme une petite fille, donc je pense que c’est ce que c’est. »

Découvrez l’interview complète ci-dessous.