Chloé Bailey prouve à quel point sa voix est vraiment puissante.

Duo de soeurs Chloé x Halle a commencé à publier sur chacun de ses comptes Instagram indépendants le 19 janvier, Chloé ayant récolté 1,4 million d’abonnés et Halle en gagnant 810 000 jusqu’à présent.

Cela a permis aux chanteurs de montrer leur identité individuelle et de prendre leur place. Cependant, les utilisateurs de médias sociaux ont rapidement sauté sur Chloé pour avoir publié des vidéos torrides célébrant son corps et ses mouvements de danse.

Le joueur de 22 ans a abordé le contrecoup lors d’un Instagram en direct séance du 31 janvier, indiquant clairement que ses vidéos parlent moins d’être risquées et plus sur l’acceptation du corps et la démonstration de l’amour de soi.

Elle a dit aux fans qu’elle voulait qu’ils rencontrent « le vrai moi », ce qui n’est pas si « net » et « complètement différent » de sa petite sœur. Halle Bailey, 20 ans, la star du prochain live-action de Disney Petite Sirène.

« Je me sens tellement confiante quand je peux puiser dans le côté plus sexy de moi », a déclaré Chloé. « Il m’a fallu beaucoup de choses pour montrer au monde pour qui je suis vraiment à l’intérieur … Je suis vraiment dans l’insécurité depuis longtemps, et je suis enfin à cet endroit où j’ai confiance en moi. »