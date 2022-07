Chleb Ravenell de “Southern Charm” révèle la véritable raison de la séparation de Kathryn – Hollywood Life

Voir la galerie





Kathryn Denis et Chleb Ravenel l’a appelé lors de l’épisode du 8 juillet de Charme du Sud. La mauvaise communication récurrente du couple a conduit à leur rupture éventuelle. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Chleb de l’état de sa relation avec Kathryn aujourd’hui.

“Je vais être honnête avec vous, nous ne parlons pas vraiment en ce moment”, a déclaré Chleb HollywoodLa Vie. “Je ne dirais pas que nous avons fini en très mauvais termes, mais nous nous sommes séparés. En ce moment, j’espère juste qu’elle a appris de notre relation et qu’elle pourra apporter le bien de notre relation dans sa prochaine relation. J’espère pouvoir faire de même. Je veux dire, c’est vraiment la seule chose que je peux vraiment dire en ce moment.

Au cours de leur rupture, Kathryn a dit à Chleb qu’elle se sentait “émotionnellement indisponible” tout au long de leur relation. Chleb n’est pas d’accord avec l’évaluation que Kathryn a de lui.

« Je ne dirais pas que j’étais émotionnellement indisponible. Je n’étais tout simplement pas émotionnellement comme elle voulait que je sois », a expliqué Chleb. « J’ai fait du sport toute ma vie. J’ai appris en coachant, donc quand je lui disais quelque chose qu’elle faisait, je lui disais d’une manière qu’un coach me dirait. Je lui donnerais juste directement comme, ‘Hé, c’est ce qui se passe. Vous devez changer cela. Mais la façon dont je donnais cette information, elle n’y était pas habituée. Elle repousserait et ce serait un problème. Elle ne voulait pas l’entendre. Je pense que c’était notre mauvaise communication tout au long de notre relation. Nous avons juste grandi différemment et avions des antécédents différents.

Cependant, Chleb a souligné que lui et Kathryn «avaient une bonne relation. Nous faisions. Je veux dire, ce que vous voyez à l’écran est peut-être un peu différent, mais nous avons eu une bonne relation pendant longtemps.

Leurs problèmes de communication ont été évoqués lors de leur rupture. Chleb a admis à Kathryn lors de l’épisode du 8 juillet qu’il avait l’impression qu’elle ne “se souciait” pas de ses sentiments. “Elle avait beaucoup de choses à faire. Elle avait des enfants, la bataille pour la garde, Thomas [Ravenel]ses amis, tout ça », a déclaré Chleb HollywoodLa Vie. «Elle avait beaucoup de choses en tête au point où je passerais juste sous les mailles du filet, tu sais? Je passais beaucoup de temps à essayer de la rendre heureuse, à essayer de lui remonter le moral au point que je ne recevais vraiment rien en retour. Je devais juste gérer mes affaires par moi-même.

Chleb a également souligné qu’il n’avait jamais su comment aborder sa relation avec les enfants de Kathryn, Kensie et Saintqu’elle partage avec son ex Thomas Ravenelle. Kathryn et Thomas sont engagés dans une bataille pour la garde depuis des années.

“Je ne voulais pas m’impliquer là-dedans parce qu’il y a beaucoup de terrain, et il y a beaucoup de choses avec ça”, a déclaré Chleb. « Et moi, étant un Afro-Américain, j’essaie de rester à l’écart du tribunal. Quand elle a eu les enfants, j’ai travaillé. Mais quand je ne travaillais pas et que les enfants étaient là, j’avais l’impression que je n’étais pas capable d’être comme leur beau-père. Je n’ai pas pu aimer les discipliner. Je n’ai pas pu leur apprendre des choses. Il y avait un tas de règles que je devais suivre. J’avais l’impression de les regarder, et elle a mal interprété cela et a essayé de dire: “Tu n’es pas impliqué avec les enfants.” Mais c’est comme si je ne pouvais pas m’occuper des enfants.

Chleb n’est pas en couple pour le moment. Cependant, il a “beaucoup appris” de sa relation avec Kathryn. “Je veux intégrer cela dans ma prochaine relation, comme comment être un homme meilleur, comment être responsable et juste prendre soin de tout”, a déclaré Chleb. HollywoodLife. « Pour l’instant, non, je ne sors pas avec quelqu’un. Je n’attends même pas que la fille parfaite se présente. J’essaie de travailler sur moi. J’essaie de me ressaisir. Parce que quand je me ressaisis et que je suis bien placé et dans un bon état d’esprit, alors peu importe qui arrive, ce sera encore mieux pour lui. C’est ce sur quoi je travaille en ce moment. » Charme du Sud la saison 8 est diffusée les jeudis sur Bravo.