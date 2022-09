Chiyaan Vikram partage une vidéo de retour avec Aishwarya Rai Bachchan alors qu’il reçoit le Tamil Nadu State Award 12 ans plus tard pour Raavanan

Il est arrivé 12 ans trop tard, mais comme le dit le vieil adage « mieux vaut tard que jamais ». Chiyaan Vikram a été conféré avec le Prix ​​​​de l’État du Tamil Nadu pour son film de 2010, Raavananco-vedette Aishwarya Rai Bachchan et dirigé par le légendaire Mani Ratnam. Cela a en quelque sorte refroidi l’esprit ou l’occasion pour VikramNamequi a pris à son Twitter gérer pour partager un retour vidéo du film avec Aishwarya Rai, qu’il a légendé: “Un grand merci à Veera pour cette appréciation et ce respect. Aussi à mon directeur Mani Ratnam monsieur. #Ravanan. ” La joie est palpable. Découvrez-le ci-dessous :

Chiyaan Vikram film Cobra collection au box-office jour 1

Pendant ce temps, la vedette de Chiyaan Vikram Cobra a fait une ouverture rugissante à Chennai, avec un taux d’occupation aussi élevé que 61% dès les premières émissions du matin. Coimbatore et Trichy étaient également très élevés, enregistrant des occupations matinales de 73% et 90% respectivement tandis que Pondichéry, l’un des territoires où Vikram bénéficie d’un nombre important de fans en dehors de Tamil Nadu, avait également un taux d’occupation élevé de 86%. Cobra, qui met également en vedette Srinidhi Shetty, s’est vanté d’un box-office ouverture de 15 crore nett, avec le maximum d’affaires provenant sans aucun doute du Tamil Nadu. C’était un bon début, mais le film devait bien tenir jusqu’à dimanche pour devenir une entreprise rentable à long terme, ce qui n’a pas été le cas.

Le Cobra de Vikram coule au box-office

Après avoir fait une bonne ouverture de 17 crore brut à travers l’Inde, la vedette de Chiyaan Vikram Cobra est maintenant en chute libre, après avoir chuté de 70% le jour 2 et plonger davantage depuis lors. Si 4 jours depuis sa sortie, Cobra vient de réussir 30 crore gross pan-India un chiffre très décevant et il semble maintenant que l’écriture soit bel et bien sur le mur.