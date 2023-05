Chivas vs Tigres : où regarder aux États-Unis

Chivas vs Tigres UANL, est l’un des affrontements phares au Mexique. Voici les détails pour vous sur la façon de regarder.

Chivas de Guadalajara et Tigres sont deux des plus grands clubs du Mexique, donc les affrontements entre les deux sont toujours des dates intéressantes sur le calendrier.

Où trouver Chivas contre Tigres

OMS Tigres UANL vs Chivas de Guadalajara QUOI Liga MX Liguilla Finale Étape 1 QUAND 22 h HE / 19 h HP • Jeudi 25 mai 2023 OÙ Univision, TUDN, Fubo, DirecTV flux ESSAI GRATUIT REGARDE MAINTENANT

La Liga MX est la ligue de football la plus populaire et la plus regardée aux États-Unis, mais elle peut être un peu déroutante à suivre, avec des accords de droits compliqués pour différentes équipes et des matchs éparpillés sur plusieurs réseaux.

Les jeux hébergés par Tigres sont diffusés sur les plateformes TelevisaUnivision (le club appartient à Televisa), qui aux États-Unis sont Univision, UniMás, TUDN et le service de streaming ViX+.

Pour les matchs à domicile de Chivas, Telemundo, Universo et Peacock ont ​​diffusé les matchs.

Regardez Chivas vs Tigres à la télévision américaine

Les deux clubs participent régulièrement à la Ligue des champions de la CONCACAF, et un match dans cette compétition est une possibilité chaque saison. Ces droits sont détenus par FOX Sports, qui diffuse des jeux sur FS1, FS2, FOX Deportes et Fox Soccer Plus.

Ces chaînes sont disponibles sur les fournisseurs de câble/satellite et les services de streaming fuboTV, DirecTV Stream et Sling.

De plus, la nouvelle Coupe des ligues, qui comprend désormais toutes les équipes de la Liga MX et de la MLS, sera présentée dans le cadre du Season Pass MLS via Apple TV, avec certains matchs, dont la finale diffusée à la télévision linéaire. FOX Sports et TelevisaUnivision ont acquis ces droits de télévision jusqu’en 2026. Il est certainement possible qu’América et Tigres s’affrontent lors de la phase à élimination directe du tournoi.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Offres de streaming

Fubo (avec accès à Univision, UniMás, TUDN, Telemundo, Universo et toutes les chaînes FOX) coûte 74,99 $/mois et offre un essai gratuit de 7 jours. fuboTV diffuse également beIN SPORTS, GolTV, ESPN, USA, NBC en plus de nombreuses autres chaînes. Ainsi, bien qu’il soit plus cher que les services de streaming autonomes, vous obtenez beaucoup de valeur (et une tonne de football en plus de la Liga MX à choisir).

Histoire de Chivas contre Tigres

Chivas et Tigres sont deux des équipes les plus en vue du Mexique, mais le match lui-même n’est en fait pas l’une des principales rivalités du pays.

Les principaux rivaux des Tigres sont leur compatriote du club de Monterrey, le CF Monterrey, avec qui ils disputent le Clásico Regiomontano. Chivas participe à El Super Clásico avec le Club América, et El Clásico Tapatío contre Atlas.

Chivas figure dans les trois premiers du classement des championnats de tous les temps au Mexique aux côtés d’América et de Toluca. Tigres tombe dans le deuxième rang des clubs en termes de championnats remportés. Récemment, cependant, ils sont devenus un concurrent constant. Tous sauf deux de leurs titres sont venus depuis la saison Apertura 2011. Et ils ont remporté plus de championnats que Chivas pendant cette période.

Chivas vs Tigres a le potentiel de devenir une rivalité sérieuse, en particulier avec la rencontre des clubs lors de la finale de Clausura Liguilla 2023.

Pour plus d’informations, consultez notre page Programme TV Liga MX.