Chivas limoge le directeur sportif Ricardo Pelaez après la sortie anticipée des séries éliminatoires de la Liga MX

Chivas a mis fin au contrat du directeur sportif Ricardo Pelaez après une défaite 5-4 aux tirs au but contre Puebla au premier tour des éliminatoires de la Liga MX.

L’actuel manager de Chivas Ricardo Cadena restera à bord pour le moment.

Pelaez a fait cette annonce mardi après une conversation avec le front office de Chivas.

“[Ownership] est arrivé à la conclusion que je n’allais pas continuer avec l’institution », a déclaré Pelaez. « Je suis entièrement d’accord avec la décision. Pourquoi? Car changer d’entraîneur ou changer trois ou quatre joueurs ne suffit pas. Je suis venu ici pour trouver des solutions et finalement je n’ai pas pu le faire… Je suis venu ici pour apporter des titres et je ne l’ai pas fait.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Nous tenons à remercier Ricardo pour son travail et son dévouement à son rôle dans le club de novembre 2019 à aujourd’hui”, a déclaré Chivas. dit dans un communiqué. “Nous sommes clairs sur le fait que le projet est au point mort dans les performances et les résultats de l’équipe, et donc qu’il est nécessaire de changer sa direction.”

Le beau-frère du propriétaire de Chivas, Amaury Vergara, Alejandro Manzo, occupera le poste de directeur sportif. Manzo était secrétaire général de l’équipe et membre du conseil d’administration.

Ancien buteur et attaquant de Chivas à la fin des années 1990, Pelaez a été nommé directeur sportif en novembre 2019.

Bien qu’il ait rejoint les géants de la ligue qui ont le deuxième plus grand nombre de championnats de Liga MX avec 12 au total – un seul derrière ses rivaux Club America – Chivas n’a pas été en mesure d’atteindre une finale de Liga MX depuis son titre lors de la Clausura 2017.

Suite à des problèmes lors du premier tournoi de 2022, Pelaez et le club ont abandonné le manager Marcel Michel Leano. Cadena, qui a commencé comme intérimaire puis a obtenu le titre d’entraîneur permanent, a remplacé Leano pour l’Apertura en cours.

Chivas a connu des difficultés ces derniers mois et a boité dans le tour de qualification de la Liguilla avec un record de 5V-7D-5L en tant que neuvième club du classement.

Contre Puebla dimanche dernier au premier tour des séries éliminatoires, Chivas a terminé avec un match nul 1-1 en temps réglementaire avant d’être éliminé 5-4 lors d’une séance de tirs au but qui a suivi, leur refusant une place dans les huit derniers de la Liguilla.

“En tant qu’entraîneur, j’accepte que nous ayons échoué dans la recherche, dans l’intention du minimum que nous avions prévu au début du tournoi, qui était de nous qualifier [for the quarterfinals]”, a déclaré Cadena lors de la conférence de presse d’après-match. “En ce sens, nous avons échoué.”